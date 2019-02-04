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Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

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DIY﹕自製有營小食 孩子上學更醒神

【明報專訊】很多家長都擔心子女上課期間肚餓，讓他們帶小食回學校，於小息時食用。不過，這些小食離不開包裝餅乾、曲奇餅及朱古力等零食，雖然可以填飽肚子，但營養欠佳之餘，更令身體內血糖值時高時低，易感疲倦致無心機上課。為了子女健康及成績，父母不如親自動手，為孩子製作有益小食。今次找來註冊營養師及總廚，推介3款製作簡單而有益的小食。

文︰許朝茵

一般包裝零食普遍香口惹味，但製作上用了大量油及鹽。香港港安醫院膳食及營養部主管黃志榮指出，孩子經常進食這些食物，容易引起肥胖，以及影響心血管健康。「很多包裝餅乾或零食，都用了高升糖指數（GI）的食材製作，例如精製麵粉、葡萄糖、砂糖或麥芽糖等。這些食物較易被消化及轉化為葡萄糖，因而令血糖飈升，隨後身體便會分泌大量胰島素來降低血糖，由於血糖數值大起大落，很容易令人感到疲倦。」

要令子女食得健康，黃志榮提議父母為子女挑選食物時，盡量選擇低升糖值的食物，例如穀麥或高纖的食物。另外，也要留意小朋友的食物中需要含有足夠的蛋白質，因蛋白質有助發育及修補身體組織。

◆動手製小食

黃志榮及港安醫院行政總廚鄧銘堅推介3款高纖有益的小食，分別有紅菜頭蘑菇壽司、豆茸意瓜卷及雜穀能量粒，製作容易，就算平日少下廚的父母，都可一展身手，炮製出色香味俱全的小食。

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

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