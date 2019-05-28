副刊
Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

教學有辦法：經典童話融入科學藝術元素 走進不一樣的愛麗絲仙境

【明報專訊】小朋友閱讀一定要去圖書館？拿着書本便一定要坐定定？要吸引小朋友的閱讀興趣，這些方法未必可行。早前天水圍嗇色園主辦可銘學校（下簡稱天水圍可銘），便將閱讀融入不同知識內，利用經典童話故事《愛麗絲夢遊仙境》貫穿科學、科技、工程、數學、資訊科技、藝術及閱讀等不同學科，構成一個創新的教育概念。帶領學生進入夢幻國度內，一邊加深對童話故事的了解，增加閱讀興趣，一邊讓學生參與不同範圍的活動，探索不同知識。

文︰許朝茵

上個月23日是世界閱讀日，這天的天水圍可銘禮堂大變身，成為《愛麗絲夢遊仙境》的國度。甫步入場內，已見牆身掛滿紅心及玫瑰花圖案的裝潢，充滿了夢幻及童話的色調，而故事內的經典角色，包括愛麗絲、白兔先生、紅心皇后及柴郡貓等，已分佈在不同角落，靜候學生來臨。

跨科學習 培養好奇心

在這個耳目一新的禮堂內，原來正舉行主題為「在童話故事裡學科學」展覽及攤位遊戲，包括DIY手工活動及實驗等，內容全部環繞童話故事《愛麗絲夢遊仙境》，供全校學生參加。

嗇色園主辦可銘學校圖書館主任董雅詩（Alice）指出，「《愛麗絲夢遊仙境》這個故事家傳戶曉，而且能勾起小朋友的興趣，加上情節充滿夢幻氣息，相當適合將閱讀教學模式iSTREAM融入其中」。iSTREAM是跨學科的綜合教學理念，是由Alice創立，意思是在STEM內加入閱讀（READING）及藝術（ART）的元素，而i則代表資訊科技（Information Technology），鼓勵小孩從閱讀中吸收知識之餘，亦培養出好奇心，加強他們的科學思維，自行探索新知識。

今次活動共有12個攤位遊戲，分佈在禮堂內外，不同攤位涉獵不同科目，包括常識、體育、中文及英文等，並由家長義工主理。

Alice說：「每個攤位涉及的知識，均是在課程學習範疇內，同時攤位內設有展板，介紹應用在遊戲內的知識及原理，甚至附設相關書籍，讓同學從遊戲中再次『溫故知新』，加深印象。」

自製手工 融入科學知識

環顧不同的攤位，不單遊戲有趣，玩法上亦連繫不同科目知識，例如其中一個攤位是教學生自製書籤，並用英文在書籤上寫出不同字句，看似簡單但已結合英文元素；另有攤位教學生自製青蛙坐枱玩具，當中便應用到常識科的磁鐵原理。而Alice亦留意到現今小孩沒時間做勞作，在設計遊戲時，亦特意設有手工環節，讓小朋友發揮創意。

雖然不少小朋友都看過《愛麗絲夢遊仙境》，但為了加深學生對這個童話故事的認識，在禮堂舉行攤位遊戲外，還可在場內看到相關故事的電子書或紙體書，以及在活動前做一些科學實驗小手工，令學生更加投入遊戲中。Alice強調，學生應從小建立對閱讀的興趣，才有助他們終身學習，一生受益。

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

上 / 下一篇新聞

熟食中心美食聯乘 隱世滋味
熟食中心美食聯乘 隱世滋味
前世今生﹕多用途「街市大廈」 地盡其用
前世今生﹕多用途「街市大廈」 地盡其用
獨特趣味﹕檔口桌椅如何劃分？
獨特趣味﹕檔口桌椅如何劃分？
零資助開創平安鐘、家居維修服務 陳炳麟 老人之老不言老
零資助開創平安鐘、家居維修服務 陳炳麟 老人之老不言老
相機免發霉 防潮也要除氧
相機免發霉 防潮也要除氧
知多啲：相機入水 放米缸反延誤救治
知多啲：相機入水 放米缸反延誤救治
「輸」在起跑線﹕從壞孩子到世界冠軍 氣球師彭思泰：母親絕望眼神喚醒我
「輸」在起跑線﹕從壞孩子到世界冠軍 氣球師彭思泰：母親絕望眼神喚醒我
好友話當年﹕同學見證返正途 感激中學恩師
好友話當年﹕同學見證返正途 感激中學恩師
本周Focus．採訪手記﹕學校沒有最好 只有最適合
本周Focus．採訪手記﹕學校沒有最好 只有最適合
活動推介﹕送你故事書 了解導盲犬
活動推介﹕送你故事書 了解導盲犬
活動推介﹕6、7月走入古蹟歷史建築
活動推介﹕6、7月走入古蹟歷史建築
重要日子提提你！
重要日子提提你！
問專家：孩子不合群 助擴闊社交圈子
問專家：孩子不合群 助擴闊社交圈子
家家有禮：「快啲啦！」 蟻俠黃蜂女識講廣東話？
家家有禮：「快啲啦！」 蟻俠黃蜂女識講廣東話？
童繪遊樂場：簡筆畫三寶：屋‧樹‧人 火柴人 任何人都識畫
童繪遊樂場：簡筆畫三寶：屋‧樹‧人 火柴人 任何人都識畫
DIY﹕自製有營小食 孩子上學更醒神
DIY﹕自製有營小食 孩子上學更醒神
豆蓉意瓜卷
豆蓉意瓜卷
紅菜頭蘑菇壽司
紅菜頭蘑菇壽司
雜穀能量粒
雜穀能量粒
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
校園筆陣．五個小孩的校長：救校小故事
校園筆陣．五個小孩的校長：救校小故事
特教樂與路：成長禮
特教樂與路：成長禮
媽媽維特：藉着「摸仔」傳愛意
媽媽維特：藉着「摸仔」傳愛意
民房四寶：我們與善良的距離
民房四寶：我們與善良的距離
華德物語：遇上一級棒的爺爺嫲嫲
華德物語：遇上一級棒的爺爺嫲嫲
童途有「理」：及早發現 觸覺過敏可改善
童途有「理」：及早發現 觸覺過敏可改善
家庭有教：戒電子奶嘴攻略（2） 5步建遊戲習慣
家庭有教：戒電子奶嘴攻略（2） 5步建遊戲習慣
辣媽CEO：「鎅手之嘛，繼續讀書！」
辣媽CEO：「鎅手之嘛，繼續讀書！」
論盡教育：看爾橫行到幾時？
論盡教育：看爾橫行到幾時？
含羞草扮頹廢：我唔好食㗎
含羞草扮頹廢：我唔好食㗎
巴西殺手﹕含羞草「入侵」破壞生態
巴西殺手﹕含羞草「入侵」破壞生態
同門師兄﹕楊桃樹也「害羞」
同門師兄﹕楊桃樹也「害羞」
新書推介﹕看插畫認識本港樹種
新書推介﹕看插畫認識本港樹種