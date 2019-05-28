教學有辦法：經典童話融入科學藝術元素 走進不一樣的愛麗絲仙境

文︰許朝茵

上個月23日是世界閱讀日，這天的天水圍可銘禮堂大變身，成為《愛麗絲夢遊仙境》的國度。甫步入場內，已見牆身掛滿紅心及玫瑰花圖案的裝潢，充滿了夢幻及童話的色調，而故事內的經典角色，包括愛麗絲、白兔先生、紅心皇后及柴郡貓等，已分佈在不同角落，靜候學生來臨。

跨科學習 培養好奇心

在這個耳目一新的禮堂內，原來正舉行主題為「在童話故事裡學科學」展覽及攤位遊戲，包括DIY手工活動及實驗等，內容全部環繞童話故事《愛麗絲夢遊仙境》，供全校學生參加。

嗇色園主辦可銘學校圖書館主任董雅詩（Alice）指出，「《愛麗絲夢遊仙境》這個故事家傳戶曉，而且能勾起小朋友的興趣，加上情節充滿夢幻氣息，相當適合將閱讀教學模式iSTREAM融入其中」。iSTREAM是跨學科的綜合教學理念，是由Alice創立，意思是在STEM內加入閱讀（READING）及藝術（ART）的元素，而i則代表資訊科技（Information Technology），鼓勵小孩從閱讀中吸收知識之餘，亦培養出好奇心，加強他們的科學思維，自行探索新知識。

今次活動共有12個攤位遊戲，分佈在禮堂內外，不同攤位涉獵不同科目，包括常識、體育、中文及英文等，並由家長義工主理。

Alice說：「每個攤位涉及的知識，均是在課程學習範疇內，同時攤位內設有展板，介紹應用在遊戲內的知識及原理，甚至附設相關書籍，讓同學從遊戲中再次『溫故知新』，加深印象。」

自製手工 融入科學知識

環顧不同的攤位，不單遊戲有趣，玩法上亦連繫不同科目知識，例如其中一個攤位是教學生自製書籤，並用英文在書籤上寫出不同字句，看似簡單但已結合英文元素；另有攤位教學生自製青蛙坐枱玩具，當中便應用到常識科的磁鐵原理。而Alice亦留意到現今小孩沒時間做勞作，在設計遊戲時，亦特意設有手工環節，讓小朋友發揮創意。

雖然不少小朋友都看過《愛麗絲夢遊仙境》，但為了加深學生對這個童話故事的認識，在禮堂舉行攤位遊戲外，還可在場內看到相關故事的電子書或紙體書，以及在活動前做一些科學實驗小手工，令學生更加投入遊戲中。Alice強調，學生應從小建立對閱讀的興趣，才有助他們終身學習，一生受益。

[Happy PaMa 教得樂 第243期]