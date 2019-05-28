家家有禮：「快啲啦！」 蟻俠黃蜂女識講廣東話？

1. 設蟻式告示

大家只要留心，就會發現「神盾局科技館」外有一個告示牌，特別為細小如蟻的賓客而設。當中的提示包括「身高必須高於1.27cm才能參與」以及「請時刻看管同行螞蟻」等幽默字句。

2. 香港地道特色滲入Marvel世界

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」是特別為香港設計的遊樂設施，當中不少細節都滲入了本土特色，香港朋友當然玩得特別親切！夠細心的話，一踏入設施就發現場景出現了香港地道美食——蛋撻，而在「擊戰」過程中，超級英雄都會談到這些香港地道特色。

3. 對白融入廣東話

過程中，賓客會不時聽到蟻俠和黃蜂女的風趣對話。蟻俠和黃蜂女入鄉隨俗，以廣東話說「快啲啦」、「多謝」，十分親切有趣。

4. Marvel 世界的細節

一走進「神盾局科技館」迎賓大堂，牆上顯示了幾個Marvel世界重要地方的時間，其中包括黑豹的國家瓦干達。

5. Marvel 之父Stan Lee的足迹

當賓客被「縮小」後，經過巢蟲體內的巨型散熱管與巨扇，除了要小心留意溫度的變化外，也可以看看兩旁的電子配件上有沒有寫上「Stan Lee」及他的出生日期。

■香港迪士尼樂園全新遊樂設施

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」

地點：明日世界

■送香港迪士尼樂園標準門票

香港迪士尼樂園送出10張香港迪士尼樂園標準門票予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲門票2張。有興趣的讀者請於5月29日（明日）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：飾演蟻俠的影星保羅活特（Paul Rudd）於香港迪士尼樂園中玩了多少次「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第243期]