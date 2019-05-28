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Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

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問專家：孩子不合群 助擴闊社交圈子

【明報專訊】問：兒子今年讀小一，性格不太合群，跟他玩的孩子，大都是我那些朋友的子女。兒子生活圈子很窄，平日沒上興趣班，同學活動如生日派對、聚餐等，他都不參加。小一學期將近完結，我仍然很少聽到他提及同學的名字，問他校內有沒有好朋友，他說沒有。兒子說，他喜歡自己一個人，討厭其他同學嘈吵。家長日時，班主任也向我透露，他很少和同學玩，小息時也是獨個兒的。我覺得這個年紀愛獨處問題不大，但老師說，升班後，會有較多分組活動，需要跟其他同學合作，我怕他會不習慣。請問我應該由得他這樣，還是要做些什麼令他擴闊社交圈子呢？

答：孩子的社交能力一般在6、7歲已經發展完整，但從家長提供的資料中，看到這個男孩從小到大都不喜歡跟其他小朋友玩，由於他現今已是小一生，可能是錯過了學習社交的重要階段。不過，家長不妨想想，是否都認同社交對於小朋友往後的人生發展很重要呢？如是的話，那麼現在開始給他機會去學習和改變，也不算遲。

身邊沒朋友 無助感更大

有些人的確喜歡獨處，對社交毫無興趣，但這是否健康心態呢？若你的孩子常拒絕別人的邀請，其他小朋友日後便未必會再邀請他一起玩，形成惡性循環；朋友少了，他便更感交友困難，社交上又再退步，到他愈來愈大，終會發覺身邊沒有朋友，無助感更大。

家長可先從繪本入手

社交其實也是一種技能，家長應趁着孩子還小時給他提供機會。家長可先從繪本入手，又或以自己的工作和日常生活作例子，解釋給他知道，人與人之間，有時候是需要互相幫助和支持。同時，也可為他報讀一些需要群體合作的興趣班，如桌遊之類，讓他學習跟別人相處。的確，孩子最初一定會感到害怕和緊張，甚至不願意參加，或者中途「撞板」，如被人欺負、不知所措等，但家長一定要有決心，給他機會嘗試走出自己的安全區，這樣才能突破社交能力。緊記，我們不是要孩子變成另一個人，而是要讓他學習社交技巧，將來遇到問題時，也懂得找人幫忙，這將會是他畢生受用的。

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com，或傳真至2898 2537

文：顏燕雯

資料提供：聖雅各福群會樂寧兒童發展中心服務經理梁翠雲（註冊社工）

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