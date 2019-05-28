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Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記﹕學校沒有最好 只有最適合

【明報專訊】2019年小一「大抽獎」周六公布結果，對一班失落於自行分配學位而要「玩」到尾的家長來說，過去半年肯定十分難捱，等到「頸都長」才等到6月1日這一天。我在此先祝各位家長誠心所願，子女都派到心儀學校。

開闊眼界 介紹隱世好學校

雖說近年社會氣氛有變，但實際上，仍然有不少家長抱着「名校是最好」的心態，就算不奢求孩子考入傳統名校，也想考到地區一線小學，否則就認定輸在起跑線，前途暗淡。為開闊家長的眼界，讓他們接觸更多不同類型的學校，去年《HappyPaMa教得樂》加入一個新欄目——隱世好學校，專門介紹一些知名度不高，但其實辦學相當不錯的學校。如果大家有興趣重溫，可登入happypama.mingpao.com。

為了這個欄目，我日前到訪過位於元朗的通德學校，它是一間創校超過半世紀的村校，詳細內容先賣過關子，大家可留意稍後的報道。我想說的是採訪期間跟兩個初小學生的家長傾談過，覺得很有意思，想和大家分享一下。

選擇村校 孩子備受關顧

這兩個家長都是媽媽，大家有不少共通點，包括孩子都是「細B」，兩個小男孩同樣性格內向且信心不足。兩個媽媽都很清楚，如果硬要替孩子報讀「爭崩頭」的地區名校，即使僥倖獲取錄也是死路一條，因為若要谷成績，孩子未必跟得上，可能一開始已經被「打沉」。因此，她們不理會旁人目光，一心一意為孩子選擇了一間村校，結果孩子們在這間師生比例低的學校備受關顧，都讀得很開心，兩個家長都慶幸當初選對學校。他們的經歷再一次告訴我：沒有最好的學校，只有最適合的學校。家長們，你又知道什麼學校最適合你家孩子嗎？

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

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