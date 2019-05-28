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Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

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好友話當年﹕同學見證返正途 感激中學恩師

【明報專訊】Wilson與同學Marco是當年全級中五學生中，兩個能原校直升預科的男生，畢業後二人仍十分老友，即使Marco長駐澳門工作，為了這次訪問，也特別抽空回港跟我們談談他倆讀書時的趣事。

「中四時，我和他為了掙多點零用錢，一同申請做午飯領袖生，負責向低年級同學派飯，這樣可以免費得到一個飯盒，不用花錢外出午膳。」Wilson笑言，這個職位很多人爭着做，因為大家都想省零用錢，而他和Marco就用盡方法爭取到這個職位。Marco說，Wilson年紀輕輕便懂得用各種方法掙錢，「中六時剛剛開始有yahoo拍賣網，那年代還沒有淘寶，Wilson已懂得用低價買入內地的魔術道具放在網上拍賣，他蠻有生意頭腦的」。

而Marco更是見證Wilson改變和成長的人，「以前覺得他只是比較貪玩，上課坐不定，又會向老師駁嘴。但中三後真的見到他明顯改變，做事收斂，不會再像從前般『唔識死』，上經濟課時，竟然主動舉手回答老師問題，相比以往交白卷，真的改變了很多，真的要多謝譚老師的教導」。

至於Wilson的恩師譚老師，大約在8年前因難產過身，Wilson至今仍有與其丈夫聯絡，總盼望對方能夠釋懷。雖未能親自向老師致謝，但Wilson今天所得的成就，相信亦是對譚老師的一種回饋。

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

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