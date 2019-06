【明報專訊】畫冊Portraits of Trees of Hong Kong and Southern China圖文並茂,介紹百多種本港常見樹種,並邀請了著名植物藝術家Sally Grace Bunker繪畫插圖,以水彩畫勾勒植物獨特形態。插圖輔有文字說明,由彭俊超撰寫,讓讀者扼要了解各種植物特性,既實用又值得收藏欣賞。