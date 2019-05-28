含羞草扮頹廢：我唔好食㗎

逾20種植物有「害羞」反應

含羞草（Mimosa pudica），俗稱怕醜草，是含羞草屬（Mimosa）其中一種。專注植物研究的香港大學生物科學學院博士後研究員彭俊超表示，植物界中同樣對觸碰產生反應的至少超過20種，而含羞草是當中對觸碰最敏感、反應最快的植物，可在5秒內由完全堅挺變得「一蹶不振」。而它的獨特表現，不限於生物的觸碰，即使我們手持死物碰它也有同樣反應。

含羞草的龜縮反應，招來不少人注意及好奇，亦讓它早於19世紀末已引起西方學者的注意，魅力毫不遜於顏色鮮豔或外觀奇特的植物。這種在人類眼中的奇趣反應，其實是啟動了自我保命機制，學術界普遍認為這與食草動物（herbivore）有關。彭俊超表示，試想想含羞草生於草坡上，為了避開牛、羊、馬等食草動物注意，就要擺出一副「我唔新鮮，唔好味道」的樣子，「一片草地百花齊放，如此多選擇，動物與人一樣，有得選擇當然吃新鮮的，不會選凋謝的來吃吧」。當動物的鼻子在草地上搜索新鮮草時，極敏感的含羞草感應到外敵入侵，雖然不能逃走，卻可以假裝凋謝，希望避過一劫。

5秒「龜縮」保命 全靠三級葉枕

為何含羞草有此特技？彭俊超解釋，含羞草的細胞可感應到外界觸碰，受到刺激後，植物枝幹上的葉枕（Pulvinus）便迅速有反應，促使枝葉癱軟下垂。葉枕是植物枝幹間的聯繫部位，起支撐功能，屬該植物獨有結構。植物枝葉愈茂盛，葉枕愈多，等級愈多，按主葉枕、次葉枕、第三級葉枕等層層遞增，當中以主葉枕最大型成熟。葉枕細胞平時充滿水分，外觀鼓脹，水分充足讓它有力量支撐枝葉，讓植物外觀堅挺。但當含羞草被觸碰，主一級的葉枕會釋出離子，藉滲透作用吸引次一級葉枕內的水分倒流，例如由第三級葉枕倒流至次葉枕。干擾程度愈大，水分倒流情况愈廣，有時甚至整組分枝下垂。

待12分鐘回復原貌 不利生長

然而，含羞草習慣「慳住嚟縮」。如果代入植物心態，它們天性是盡量爭取最多陽光，吸收最多養分，提升存活率，彭俊超表示：「含羞草不想完全閉合葉子，葉子堅挺攤開乃為了吸收日光中的養分，摺葉並不利它成長。」據文獻紀錄，含羞草受干擾後，枝葉可於5秒內下垂閉合，卻要待約12分鐘才能重新完全張開伸展，回復原貌。如果稍被觸碰便動輒整棵萎縮，便十分不划算，不利生長。「12分鐘這時間，可能是含羞草經歷多年進化，『計算』得來的結果，因為太快回復原狀，捕獵者有可能仍在附近徘徊，約12分鐘後對方該已走遠，環境回復安全」。

花園修葺整齊 含羞草被「消失」

含羞草屬於粗生的植物，喜愛陽光，不怕暴曬，對土壤要求低，即使貧瘠土地亦無礙生存，常見於空曠荒地或農地。但亦因為對陽光需求量高，故此長滿大樹的林地並不適合它。而近年，身邊不少人都說市區愈來愈少見含羞草，彭俊超認為這說法非毫無道理，愈妥善打理，愈修葺整齊的花園愈難見到，「市區公園都會噴許多除草劑，亦會修剪整齊，含羞草有可能過程中被剷走，加上本港土地寸金尺土，市區荒地少，自然少見」。

這麼特別的含羞草，吸引大人小孩主動接觸它，但事實上它只是野草，若以今天社會價值觀量度，它是不事生產，不求上進的「廢青」。它不在意動物認為它了無生氣，它長的果實外觀亦毫不討好，難讓動物果腹，彭俊超說得幽默：「含羞草附近其實有許多果實，但外觀不吸引，啡色一嚿就像垃圾，刻意不讓你知道結了果，因不想被動物吃掉。」許多植物為吸引注意，長得花枝招展，但含羞草為求活得自在，刻意用奇招避開動物目光，彭俊超打趣說它正正貫徹「無用之用」，因而存活率高，成為生態中的贏家。

．花朵 - 似蒲公英（圖）

．果實 - 乾裂播種（圖）

．楊桃樹 - 反應慢（圖）

文：歐慧兒

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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