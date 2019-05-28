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相機免發霉 防潮也要除氧

【明報專訊】香港有不少攝影發燒友願意花上大量金錢購買相機。可是有錢買機，卻忽視維修保養，導致相機壽命大減。尤其香港天氣潮濕，若儲存不當或沒作日常保養，主機內部和鏡頭發霉亦屬常見，輕則影響相片質素，嚴重的則會弄壞零件。要防患未然，除了將相機存於防潮箱內，為相機除氧也是極為重要的一環。有相機「醫生」說：「相機出毛病跟人生病的原因相似，醫相機要像醫人一樣，要對症下藥。」

日本製造耐用 價高有保證

相機維修師傅阮英偉自2000年入行以來，自言保守估計「醫治」了3、4萬部數碼相機。他認為相機出毛病跟人生病的原因相似，「人會病從口入，相機也一樣，使用有問題的SD卡及代用電（非原廠電池），相機容易出問題。此外，相機『操勞』過度，快門簾、摩打、齒輪耗損，也會導致壞機」。但過猶不及，太少操作又會老化，需要像人一樣時不時郁動一下或做運動。專拍商業攝影的資深攝影師蘇文郁也同意，「相機、鏡頭、閃燈等器材要不時拿出來使用，長期不用，反而容易發霉和壞機」。

相機記錄不少人生重要時刻，因此，質素好和耐用相當重要。阮英偉買相機的前提是首選日本製造，「10年前的相機比現在耐用，因為很多也是made in Japan，用料較好」。而且他只買價錢較貴的型號，「相機價錢反映用料質素及廠商的研發成本，價錢較高，理論上質素較好。有些型號經多年研發，數年才出一部，質量較有保證」。不過，即使相機用料再好，如果使用及存放不當，也有可能壞機。懂得保養，才是相機耐用之道。

貼士一：除氧防菌 冷氣抽濕

為免相機發霉，很多人會把相機放進防潮箱，但原來替相機除氧也很重要。阮英偉說，「細菌需要氧氣生存，沒有氧氣的話，能進一步減低相機發霉的風險，降低電子零件的氧化速度，以及保持塑膠的硬度，不易爆裂。理想的相機存放方法，是將相機和除氧劑一併放進密實袋，擠出空氣後密封袋口，然後再放入防潮箱」。阮英偉多年來也是用此方法存放相機，並會定期添加除氧劑及開冷氣抽濕和降低環境溫度，「相機的理想存放溫度為20℃，相對濕度約50%」。

他又提醒在家中使用冷氣的話，最好使用變頻冷氣，「因為壓縮機會藉着變頻來改變轉速，能維持穩定的室內溫度及濕度，有利保存電子產品，而且比定頻冷氣慳電三成至六成。相反，定頻冷氣於房間夠凍時，壓縮機停止運作不再製冷，但風扇卻繼續操作，將空氣抽入機內，經過內部潮濕的冷凝器鋁管（Coil），為空間帶來濕氣和霉味。除非開啟抽濕模式，夠凍後風扇就會不動，潮濕的冷凝器就不會排出濕氣」。

貼士二：牙刷清理外殼 去手汗鹽分

相機外殼滿佈細菌和手汗剩下的鹽分，如細菌走入相機內部，接觸到空氣中的水氣及塵埃，便容易發霉。阮英偉教路，每次使用相機後清潔，以牙刷沾些少水分，輕力擦拭相機，清走細菌、鹽分和塵埃，抹走多餘水分後開冷氣抽濕。

貼士三：保護鏡防刮 遮光罩防撞

蘇文郁表示，為鏡頭加上保護鏡（例如UV濾鏡）能避免鏡頭遭刮損。此外，使用遮光罩亦很重要，「很多人忽略遮光罩的重要，它除了防止不需要的光線進入，萬一鏡頭意外受撞擊或跌落地，它猶如防撞bumper，為鏡頭提供多一重保護，建議鏡頭應長期安裝遮光罩」。

貼士四：溫差小 防水氣凝結

如果室外及室內溫差大，相機會產生水氣。阮英偉說：「假設室外環境是7℃，拍攝後走進餐廳用膳，溫度為22℃，15℃的溫差會使相機內部凝結水氣，溫差愈大，水氣愈多，增加相機發霉風險。」

他又提醒，由低溫地方進入溫暖地方前，應將相機放入密實袋內，然後放入背包。離開溫暖地方之前也不要拿出相機使用，避免相機接觸暖空氣。

貼士五：電池不離機 定期充電

如果相機不支援USB接口直接充電功能，需要取出電池充電，充電後宜盡快放回相機內。

阮英偉解釋，「因為相片的拍攝日期及時間等資料，需要電量來維持，如果相機沒有電池，或電量完全耗盡，相機會使用內置的小型充電池來維持上述功能。由於小電池也有壽命，使用次數愈多愈易壞，壞掉後需要拆機才能更換。因此，即使相機長期不用，也應半年充電一次」。

文：李佩雯

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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