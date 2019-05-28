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前世今生﹕多用途「街市大廈」 地盡其用

【明報專訊】熟食中心於市政大廈內落地生根，要從英殖時期建立的室內街市說起。城市研究學者何尚衡指出，開埠初期，英國政府認為華人市場難以管理，衛生惡劣，是不少疾病源頭，從1970年代開始，便有意把戶外的檔販搬到室內，「除了便於管理衛生，亦可收取租金。室內街市的概念，第一步就把濕貨及乾貨統整起來」。

到了1973年，市政局改組，正式確立該局自1935年起逐步承擔的公眾衛生和文康服務的功能，並享有財政自主權，「局方可把金錢投資在現代城市的建設，成為市政大廈陸續落成的主因。加上市區人口增長加速，土地不敷應用，政府想地盡其用，便將不同用途的設施建在同一片地」。 由於這種公共大廈初期只提供街市及熟食服務，故早期只以「街市」或「街市大廈」為名，其後新建的陸續增設文娛設施或政府辦事處，80年代初開始改以「市政大廈」命名。

1979年，鵝頸街市啟用，二樓的熟食中心亦投入營業，是全港首個設有熟食中心的街市。而1983年啟用的香港仔市政大廈，更成為後來市政大廈發展的藍本，何尚衡說：「佈局大致釐定，以魚、肉、家禽為主的濕貨攤檔由於上落貨及清洗頻繁，故設於地下，乾貨在一樓，再上一層便是熟食中心，文娛設施則安置於最高幾層。」

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