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熟食中心美食聯乘 隱世滋味

【明報專訊】熟食中心隱世滋味，是街坊老饕的best kept secret。

建在公共街市樓上的熟食中心，不講裝潢，定價親民。一盅兩件、碟頭飯、燒味、常餐、粉麵、小炒、海鮮、火鍋，甚至泰印韓日菜西餐，應有盡有，更隱藏不少獨家創意美食，臥虎藏龍。而最迷人的是自由彈性，興之所至來個美食聯乘，叫明記的魚蛋粉，加坤記的凍檸啡，再來一個合興的炸両。

隨興風味，貼地自在。

在上水石湖墟市政大廈熟食中心2樓，跟身兼石湖墟街市商戶聯會主席的「東莞佬粥店」老闆娘劉麗嫦聊天，間中便有人打斷：「好耐無見你個仔喎！」「佢喺出面返工嘛。」阿伯問完，沒多久又有阿嬸搭訕：「訪問你喎！」「唏，講返街市啲嘢啫。」與其說熟食中心的「熟食」指熱食，倒不如說是愈食愈熟，是「熟」客仔的「食」堂。

樓下街市 買食材方便新鮮

隱世美食，就是要老主顧才知「窿路」。食環署轄下有39個熟食中心，大部分位於所屬的市政大廈或綜合大樓內，不起眼，也沒啥裝修，卻是臥虎藏龍之地。以大埔綜合大樓的熟食中心為例，約有40檔美食，包羅點心、茶記、小炒、潮州打冷、泰國菜、越南菜，要啥有啥。初來搵食的，隨時坐錯隔籬檔，或被熱情的侍應拉攏到原本沒打算走進的檔口。

再以北區著名的石湖墟市政大廈熟食中心為例子，這裏是不少特色美食的藏身地。竹蔗茅根粥、菠蘿蛋，甚至蛋菠牛等罕見美食，在落戶熟食中心前，只能在「好天曬、落雨淋」的石湖墟舊街市嘗到。劉麗嫦說：「以前在街上營業的環境好差，鐵皮蓋的頂，夏天很熱，下雨則漏水，路邊坑渠水浸，還有廢氣污染。」由於熱氣冲天，石湖墟的檔口到中午1時許已要關門，夏天下午難以做生意。因此，當政府提議建熟食中心時，檔販們都樂意搬遷。而且街市就在地下，買菜當然就地取材，加倍新鮮。在劉麗嫦幫手游說商戶下，熟食中心更設置了冷氣，「以前人們搭電梯快上到這層，已頂不住想走下去」。如今天氣再熱，亦無損街坊尋味。

綿滑竹蔗茅根粥 清甜飽足

從街邊檔起家算起，已有56年歷史的東莞佬粥店，在1994年與多個檔販一起遷入熟食中心。經營至今，老闆吳照鴻沿用自小跟父親賣粥學來的舊式熬粥方法。凌晨3時開始洗米煲粥，其間加入腐竹增添香味，他堅持必須煲上3小時才夠綿滑。最馳名的竹蔗茅根粥，用料除了主角竹蔗茅根，還加入馬蹄、紅蘿蔔、玉竹，以及來到香港才加入的果皮及羅漢果。這種風味，全港少有。

相比跟爸爸在東莞賣粥，來港後吳照鴻把粥煲得更稠，增加飽足感。馬蹄爽口、紅蘿蔔軟腍，至於多渣的竹蔗茅根則一早撈起，只取清甜的味道和清熱的感覺。此外，菜乾排骨粥和柴魚花生粥亦相當受歡迎。加上油器、手拉腸粉甚有質素，配豆漿或菊花茶，埋單也只是廿多元。難怪從早上到下午，客人絡繹不絕。

劉麗嫦說，舖頭經營了56年，客人吃下肚的固然是粥品，但親切感、人情味才是讓人回頭的原因。她說有些移民到外地的客人，一下機就要回來嘗嘗這種街坊味道。剛剛與熟客閒話家常的劉麗嫦有點洋洋得意，「有份情喺度囉，噚晚先落機咋，今日又嚟見你」。

「菠蘿蛋」升級 夾碎牛添層次

東莞佬旁邊的明記美食，由檔主媳婦林冰坐鎮。加入明記幫手已5、6年的她，對店子特色瞭如指掌：「我們家庭式經營，全是媽媽級廚師，主打健康和清淡。菠蘿蛋、炸豬扒、煎新鮮鯇魚片都很馳名。」聽來最奇異的算是菠蘿蛋，其實就是以蛋皮包覆用牛油煎過的菠蘿包，「菠蘿包切開，用牛油兩邊煎，再發兩隻蛋煎好，包裹包身便成」。

這道創意小食已有逾20年歷史，當初由熟食中心另一家食店彬記發明，賣得好，其他食店便相繼模仿，如今彬記已結業，全場只有明記仍繼續賣菠蘿蛋。薄嫩蛋皮裹着扁身的菠蘿包，包面酥皮煎得香脆。林冰指吃菠蘿蛋「各師各法」，「加糖或煉奶是另一番風味，又有人愛加茄醬，加糖膠好像西多士般又得」。但她更愛菠蘿蛋的升級版「菠蛋牛」，即在菠蘿包中再夾一層碎牛肉，層次更為豐富。

對老饕來說，美食固然是到訪熟食中心的理由。但對街坊而言，熟悉的人物設定、無法取代的親切味道，才是熟食中心存在的重要意義。無論如何，你總能在熟食中心的某一個角落，找到愛上這個地方的原因。

．鴨脷洲 - 海鮮加工（圖）

．皇后街 - 熟食市場 - （圖）

．大埔 - 食肆最多（圖）

■ Info

東莞佬粥店

地址：上水石湖墟市政大廈 2樓9號舖

查詢：2672 0028

明記美食

地址：上水石湖墟市政大廈 2樓10號舖

查詢：2668 6646

文：宋霖鈴

統籌/陳詠詩

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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