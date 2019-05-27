家用V面機效果低 低能量無用 高能量灼傷

家用美容儀流行多時，市面上型號林林總總，主要分為三大能量：射頻、高強度聚焦超聲波、肌肉電刺激；都標榜能將能量傳至皮膚深層，緊致去皺，打造「V面」。但專家指出，家用美容儀器能量一般較低，雖然產品名稱與醫學用儀器一樣，但療效有別。

市面上的瘦面儀器，大多是利用射頻、激光、超聲波等技術，聲稱可將能量傳至皮膚深層，有減淡細紋、提拉面部輪廓的效果。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，皮膚內部可分為表皮層、真皮層、皮下脂肪層，而真皮層大部分是膠原蛋白，「如果可以將能量帶到真皮層，輕微加熱，便可刺激真皮層長出新的膠原蛋白。新的膠原蛋白比較粗和緊密，變相有提拉的效果」。他續指，無論是激光、射頻或超聲波醫學儀器，所釋出的能量最少要到達到真皮層，並加熱至攝氏四五十度以上，才有輕微刺激作用，新增一些膠原蛋白。

1. 射頻

（Radio Frequency，RF）

部分家用美容儀器是利用射頻加熱皮膚， 達至產品聲稱的提拉緊致效果。香港中文 大學物理系高級講師湯兆昇解釋當中原理， 「皮膚的真皮層有不少膠原蛋白，膠原蛋白是一些很長的分子鏈。當皮膚老化，分子鏈會中有不正確的連結，『交叉鏈接』，會使膠原蛋白變硬，而新的膠原蛋白的形成亦會隨年齡而減少，使皮膚失去彈性。」

所謂射頻技術是把頻率在1-10 MHz 範圍的無線電波打進皮膚，RF不容易被表皮吸收，因此可以到達較深的皮膚層。「電磁波的振盪會在皮膚組織產生電流，由於皮膚組織對電流有阻力（稱為抗阻），電流流過便會產生熱力，可將膠原蛋白分子鏈中某些交叉鏈接打開。此時，膠原蛋白會因本身的彈力而收縮，短暫令皺紋減退或使皮膚緊致。」湯兆昇說。

他又引述美國皮膚外科學會 2010 年一份期刊指，使膠原蛋白收縮最理想的溫度為攝氏 57 至 61 度。經過一系列的療程，大概幾個月後，由於膠原蛋白受熱力所損，會刺激皮膚產生「癒合反應」（healing effect），生成新的膠原蛋白，使纖維變厚，從而增加皮膚彈性。療程後，待膠原蛋白重生，效果在幾個月內呈現。不過皮膚組織的抗阻會視乎組織的大小、深度和各皮層的結構（真皮、肌肉、脂肪和纖維組織）而有分別。RF經過時不同的阻抗的組織會產生不同程度的熱力，如受熱過度，也可能使某些組織受損。

RF具風險 使用不當或損害皮膚

陳俊彥補充，醫學級別的射頻儀器已獲美國FDA認可，具皮膚收緊功能，家用儀器則要視乎有沒有個別申請，「醫學級別的射頻儀器，1次療程的緊致效果可維持約1年；家用儀器的能量比較低，可能要用長時間才有明顯效果」。家用儀器與醫學級別儀器相比之下，效果有差別。市民亦須留意當中的風險，若使用不當，會令皮膚灼傷或發炎。消費者委員會提醒市民，避免把導頭長時間停留在同一位置，以免灼傷。另外，不建議以下人士使用射頻美容機：

‧體內裝有心臟起搏器、除顫器或金屬物質

‧曾接受永久性填充物注射（如液態矽）

‧最近曾接受填充物注射

‧皮膚有傷口或最近做過侵入式皮膚護理

‧患有玫瑰痤瘡，或皮膚對熱力感覺較差

2. 高強度聚焦超聲波

（High Intensity Focused Ultrasound，HIFU）

除了射頻，還有什麼瘦面方法？陳俊彥表示，高強度聚焦超聲波能夠進入皮膚深層，刺激膠原蛋白生長。市面出售的家用HIFU美容機，聲稱能將能量打入真皮層，部分甚至表示可以到達肌腱膜層。陳解釋，醫學級別的HIFU機器，能夠到達比皮下脂肪層還要深的肌腱膜層，介乎皮膚和肌肉之間，位置比射頻治療更深入，從而達至緊致的效果，「理論上，由於HIFU能到達較深層，效果可能較射頻治療佳」。

湯兆昇補充，超聲波美容儀器主要是針對皮下脂肪，可消融脂肪組織和修補膠原蛋白；典型的高強度聚焦超聲波的功率超過1000Ｗ，頻率為2MHz。陳俊彥直言，HIFU能量較高且深入皮膚，相信此技術難以應用於家用儀器，「家用的超聲波美容儀器，大概去不到這麼深層。如果有家用儀器使用HIFU，使用時可能會比較痛，市民自行使用不太安全」。

3. 肌肉電刺激儀

（Electrical Muscle Stimulation，EMS）

EMS標榜能令肌肉收緊，塑造「V面」。原理是透過微弱電波刺激皮下肌肉，令肌肉收縮。陳俊彥解釋，EMS技術原是應用於中風或肌肉痙攣病人，透過用微弱的電波刺激肌肉收縮，鍛煉不能活動的肌肉。

湯兆昇則補充，一些長期臥牀的病人，部分肌肉開始萎縮，電波能夠刺激肌肉收縮。EMS另一個用途是為運動員提供力量訓練，亦是評估神經、肌肉功能的測試工具。

無醫學證據支持EMS緊致瘦面

「反覆的電波令肌肉不斷收縮，有鍛煉肌肉的功效。而面部肌肉隨年齡增長，部分位置比較鬆弛，透過EMS刺激，或可能令肌肉緊致一點。」陳俊彥形容，反覆刺激肌肉收縮，類似做運動，或許燃燒到肌肉附近的脂肪。惟他強調，現時無任何醫學證據支持EMS可以提升緊致和瘦面，因此不建議用作美容用途。

陳俊彥最後提醒大家，家用儀器能量比較低，提升或緊致效果或未如理想，「能量高可能會灼傷皮層，但太低又不足以做到效果」。消費者要考慮清楚才選購，因家用儀器的能量不及醫學專用儀器，未必能夠有效將真皮層的膠原蛋白加熱。

文：李祖怡

編輯：鄺泳嵐

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