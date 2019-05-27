治療限制：副作用：殃及好細胞 致肝炎腦炎心肌炎

3%至5%病人有嚴重副作用

雖然針對部分癌症，免疫治療效果較佳，也沒有像化療的副作用，令人疲勞、反胃、口腔潰爛、脫髮等；但免疫治療具一定風險，死亡率達1%。陳亮祖表示，約3%至5%的病人接受免疫治療後，白血球不但攻擊癌細胞，也攻擊正常細胞，導致嚴重副作用，如肝炎、腦炎、心肌炎等，或需要送往深切治療，「即使醫生用好強的抗免疫反應藥物都不能救治，所以免疫治療不是神奇子彈，是有代價、有死亡風險」。

陳亮祖又說，醫生不能預測什麼病人會出現副作用，以及何時出現，有病人甚至停藥後一段時間才出現副作用。一名肺癌患者接受兩個月免疫治療，在停止治療3至4個月後才出現嚴重氣喘，雖然嘗試給予高劑量類固醇減低免疫反應，但病人最終死亡。

免疫治療除了具一定風險，療效亦非人人顯現，例如上述的黑色素瘤，只有五分之一病人有效。香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授陳穎樂表示，據過往研究，免疫治療只對二至四成患者有效，因癌細胞生長時，牽涉多項基因物質，即使抑制癌細胞表面的PD-L1，癌細胞亦可繼續生長，令免疫治療無法控制病情。

陳穎樂又引述研究指出，約一至兩成已服用其他藥物的末期癌症病人，接受免疫治療後能控制病情；但醫生提供治療前會先評估患者存活時間，若預計少於1至2個月，一般不會建議病人使用免疫治療，因病情嚴重，治療亦難以產生效果。

用藥經驗淺 或難分「真假惡化」

另外，接受免疫治療後，病人的腫瘤會出現「真假惡化」的情况。陳穎樂解釋，「真惡化」是病人用藥後癌細胞擴散，需要停藥；而約5%病人會出現「假惡化」，即用藥後活化的免疫細胞聚集於腫瘤表面或內部，讓腫瘤在短期內增大；但期後治療奏效，腫瘤漸漸縮細。她說在這情况下，病人可續用免疫治療，但須定期檢查腫瘤有否縮小，觀察期可長至半年。

免疫治療面世不足10年，陳亮祖強調，醫生用藥經驗尚淺，未必輕易分辨出真假惡化，而藥物長遠效果和副作用仍屬未知之數。