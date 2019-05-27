失眠潮熱現肚腩 男士都有更年期

男性一樣會經歷更年期？女性在更年期後停經，男性會「停精」嗎？

網上討論區一名47歲網民稱，發現自己射精量變少且射不遠，擔心快到「無精」階段，懷疑是否更年期。

Andropause（絕雄）、Male menopause（男性絕經期）、Male climacteric（男性更年期）都是意指「男性更年期」，不過這些詞彙受到爭議。泌尿外科專科醫生葉維晉指出，「部分專家議論『某男士80歲都生仔啦』！他們認為男性更年期有別於女性。女性更年期約在45至55歲發生，男性更年期則一般遲女性10年，而且是一個很長的過程，並不如女性更年期有時間性、特異性……荷爾蒙有很大的變化，幾個月內停經」。社會大眾一般以「男性更年期」來形容這個階段，而醫學界普遍接受以遲發型性腺功能低下症 （Late onset hypogonadism）、老年男性雄性激素（部分）缺乏症候群（（Partial）Androgen deficiency in aging men）來描述老年男性的生理變化。

不會停精 男性荷爾蒙下降

葉維晉指出，男性荷爾蒙（睾固酮）水平於20歲左右為高峰期，之後隨着年紀逐漸下降，每年下跌約1%，所以男士到了某年紀，男性荷爾蒙便會處於低水平，這亦是導致男性更年期的主因。不過，他認為上述網民毋須過分擔心，「精液分量減少是正常現象，年紀大了當然不及年輕時。男性正常一次射精量大約是2至5cc；雖然分量會因年紀大而減少，但不至於『無精』。有些70歲病人，仍有小量精液」。另一方面，年長男士的精液射程亦會縮短，「年輕時就真的是『射』精，年紀大了，60歲左右……精液可能是流出來」。精液量和射程都會隨年齡下降，不能作為更年期診斷標準。

「不少文獻指出，男性五六十歲，性功能開始下降，或許仍能完成性行為，但硬度和勃起角度都會下降。正常勃起角度通常是向上三四十度，年紀大時可能只是水平90度。另外，性行為的時間亦減少。」葉維晉提醒，男性隨着年紀增長，性功能減退是正常的改變；但要留意，上述徵狀不一定是更年期引起，可能由其他病因所致，例如糖尿病。再者，男性踏入更年期除了性功能下降，還有其他徵狀。

一般來說，當男性荷爾蒙水平下降時，身體在心理和生理上都會出現變化，譬如肌肉強度下降、記憶力減退、容易疲倦、骨質疏鬆而導致身高變矮等情况（詳見上圖）。如果出現任何徵狀，應徵詢醫生意見。

而事實上，並非所有男性都會因更年期而受到影響，有少數男士即使荷爾蒙水平很低，亦沒有什麼更年期的徵狀。葉維晉表示：「要確定是否男性更年期，是看病徵及男性荷爾蒙水平。」透過驗血量度男性荷爾蒙水平和身體檢查，才能確診是否踏入男性更年期，抑或是其他疾病。如男性荷爾蒙低於320ng/dL，便屬於低水平。

荷爾蒙的改變，為身體帶來生理和心理的變化，甚至可能影響日常生活。那麼男士可怎樣度過更年期？可否補充男性荷爾蒙？葉維晉表示，最基本要定期做運動、均衡飲食來面對男性更年期，再由醫生決定是否需要接受男性荷爾蒙補充治療。由於口服荷爾蒙吸收率低，現時多以注射方式補充男性荷爾蒙，每3個月打1針；副作用方面，男性荷爾蒙增多或使油脂分泌旺盛，容易長暗瘡。

補充荷爾蒙 或增中風心臟病風險

不過，葉維晉稱應否補充男性荷爾蒙仍有爭議，「醫學界還在爭論會否增加患心臟病、中風風險，所以仍存在隱憂。此外，男性荷爾蒙增多亦可能導致紅血球過多，或會阻塞血管，因此要定期檢查紅血球數量」。男性荷爾蒙補充治療亦並非人人合用，前列腺癌病人便不適宜，以免令癌症惡化。至於健康人士因而患前列腺癌的風險不大，不過仍要檢查前列腺特異抗原（PSA）指數。

葉維晉特別提醒想生小朋友的男士，應避免使用此治療方案，「因為當外來的男性荷爾蒙進入身體後，會壓抑精子的製造，精子數量或會減少」。如果年紀大想生小朋友，但有勃起功能障礙，可考慮服食醫生處方的藥物，幫助改善性功能，切忌胡亂服食坊間的壯陽藥。

文：李祖怡

編輯：廖偉龍

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