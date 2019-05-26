Ways of Seeing：威尼斯台灣館鄭淑麗：想行動就變成藝術

晴朗的威尼斯，著名打卡位聖馬可廣場裏外滿是遊客，在海邊往威尼斯雙年展主場館方向走，沒兩步就會踏上更擠迫的一座橋，人人企定在拍照——將鏡頭向着位置有點隱密的熱門景點「嘆息橋」。

橋的另一頭建築門前懸着巨大一幅粉紅色海報，宣傳台灣館「鄭淑麗《3×3×6》」展覽。

沿狹窄石梯而上，轉角，步入展廳，隨即被濃重的漆黑包圍，彷彿呼吸都驟然變得濃滯。

你已是監獄囚徒

展覽所在地是普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni），自十六世紀中到一九二二年是威尼斯的中央監獄，嘆息橋將它與總督宮（Palazzo Ducale）連接起來，昔日犯人會從總督宮的法庭經這條橋到監獄，所謂「嘆息」源自於此。聽說情侶在嘆息橋下的貢多拉（遊客觀光船）親吻，會得到永恆愛情，這個諷刺的傳說有趣地呼應着今屆台灣館的作品。

從拾級而上那一刻起，展方早放置告示通知觀眾，你已是這座監獄的「囚徒」：梯間3D掃描攝影機收集觀眾身影，扭曲變形後投射在一進展場所見的十個長幕，它們團團圍住一部巨大的圓柱形機器，影像由柱上高高低低的十部投影機緩緩繞圈釋出。策展人Paul B. Preciado解釋：「《3×3×6》這個標題的來源是今日西方監禁『性罪犯』和『恐怖分子』監獄體系的標準化建築結構：每個標準牢房有3×3平方米，沒有窗戶，被六個攝影機每天二十四小時監控。」今日世界，科技令監控更無孔不入，日常生活的真象透過真實的監獄描繪於眼前，叫人怵目驚心。

因性或性別陷獄

混在影像當中，還有十個因性或性別問題陷獄的角色，他們各有原型根據，來自十八世紀至當代社會的案例，由演員扮演，「Casanova X」原型是曾囚於總督宮監獄的風流才子Giacomo Casanova，他在一七五五年被捕，翌年越獄，鄭淑麗曾查考其罪名，「有說他跟某某的女兒有關係，有說是教會要把他關起來，他在自傳裏也提過不知為何被關，其實這是很典型的例子」。而她留意到的，是Casanova提倡用保險套，與當時教會的立場相反，猶如倡導安全性行為的先行者。為了擺脫此人在西方世界被塑造的花花公子刻板形象，她找了台灣表演者魏道揚演出這個角色，給他一張亞洲臉孔，另作命名。十人之中，還有影射傅柯（Michel Foucault）被指曾在波蘭遭警方調查同性戀行為而生的「傅柯 X」、以及二○一六年在社交媒體發布淫穢文章獲利而被判囚四年的中國女孩「L X」，事實上去年內地就有寫BL（Boys' Love）小說的女作家被重判囚禁十年半。

作品響亮國際

監控與體制、性與性別、科技與媒體，貫徹鄭淑麗以往的創作主題，與場地作為台灣館及威尼斯舊監獄的特色亦顯得如斯貼合。台灣自一九九五年以「國家館」身分參與威尼斯雙年展，後來因中國官方向雙年展大會施壓，自二○○三年起改為平行展，亦即與香港、澳門「同級」，雖然今時今日各個「國家館」已沒以往強調參展藝術家的身分及創作如何與所代表的地方扣連，但「代表」的意義，在國際舞台上處處受壓的台灣明顯仍十分重視。台北市立美術館在網頁上明言，「因為台灣在現實存在的獨特性，使得台灣館多年來在藝壇變成對台灣主體性巨大的想像標的。因其特殊重要性，北美館對於本項展覽的各項程序無不謹慎因應，希望能在威尼斯有最佳呈現」。

與香港由主辦機構選策展人，再推介參展藝術家有些不同，台灣現行的做法是由提名委員會推薦單一藝術家，然後與藝術家商討邀請誰作為策展人。鄭淑麗帶記者探進普里奇歐尼宮另一個房間，在專訪中談到對「代表台灣」的感受。「這是非常大的光榮，尤其考慮到我這麼多年都不在台灣；而且我老是覺得有點遺憾，到現在沒有一個作品真的是從台灣啟發的。以前有些台灣策展人找我，參加海外的台灣藝術家展，我很多時候也拒絕了，覺得不應該去奪取台灣藝術家的機會。」不過繼謝德慶之後，台灣再選上具國際地位的藝術家，其作品命題亦與世界關注的政府監控、#MeToo議題等息息相關，在機場、碼頭處處可見大賣展覽廣告，顯示台灣極希望把握每次在國際登場的機會，行響亮一着。

非自己身分作起點

是不是有意創作與政治很貼近的作品？鄭淑麗說「我的藝術絕對是跟生活息息相關」，不過「並不是說我覺得應該去做什麼，而是也許剛好有不同的機會可以接觸到不同的題材」。對於思考時代需要怎樣的作品，她認為「我覺得這不是藝術家的責任，藝術家沒有理由也沒有資源，也沒可能說我今天覺得社會走到什麼階段，可以提供怎麼樣的藝術。我想任何一個藝術家一定有自我成長的過程，在這過程裏面發展自己的作品」。

去年台灣國際紀錄片影展中，鄭淑麗與天安門事件有關的作品Making News Making History - Live from Tiananmen Square首次在亞洲展出。成長於台灣戒嚴時代、畢業於台大歷史學系的她，一九八九年時人已在紐約，「我在紐約的時候，陳凱歌、艾未未都在那兒。華僑都在街上響應、抗議，大家都急着說應該回去支持學生」。因為她已持有美國護照，容易以遊客身分到北京，於是由陳凱歌借她一部V8錄影機，到天安門去拍學生。作品是五個頻道的裝置，既有CNN直播片段，也有內地新聞播出由廣場監視器錄得的畫面，顯示在各種利益牽扯下的媒體報道亂象。記者在《3×3×6》展場問起六四，她說：「那時真的沒有想到，現在回想天安門整個監視的體制，鏡頭架得很高，攝錄系統蠻大型的。」作品此後數度在美國展出，雖說今次展覽也以監控為主題，但她形容到北京在其藝術發展歷程上是「一個意外」，「我的第一個裝置作品是『綜藝洗衣機』（Color Schemes，1989）」，探討美國多元社會表面之下的種族及性別議題。

跟香港的謝淑妮一樣，鄭淑麗同樣被宣傳為「台灣館推舉單一藝術家參展以來首位女性藝術家」，「我當然是非常不喜歡被標籤了」，她笑言自己身兼三個少數族群的身分，「又是有色人種，又是女性，又是queer」，即使沒有列明這些，也會被貼「亞洲藝術家」、「台灣藝術家」的標籤，「雖然我的作品絕對跟我是什麼種族有關，跟我是女性、queer都有關連，但我從來沒有自傳性的作品，不會從自己本身的身分作為起點」。

反定型 反監控

走進另外兩個房間，一眾角色在十部影片出場、相遇，交叉組成不同的故事和對話，反思性與性別在社會及體制下如何被定型、監控，最後一間房揭示在背後控制一切的硬件及程式。作為網絡藝術的先驅，一般人可能想像她生活上會盡用嶄新科技，但她卻說在二○○七年Sundance Film Festival受委託創作《MobiOpera》獲Nokia贊助六部手機，展覽完結後一部部地用，直至近兩三年則改用朋友不要的電話，今次佈展「工作人員都笑我，每次測試都借手機。這是我自己本身拒絕在消費的一個狀態」。然而這個特點，亦體現了她強調集體創作的理念，既將她與所代表的台灣連結起來，同時與世界接軌。

架設展覽的監控系統由她主理，但一人不能成事，團隊名單中有台灣大同大學機械工程學系協助，作品的研究諮詢對象包括行政院數位政委唐鳳。技術層面見到台灣人的身影，而展覽內容就如藝術家所說，並非以自我身分出發，甚至向全球呼籲大眾參與反抗行動，hack入監控系統。第一個展覽室的柱狀投影裝置參照環形監獄（panopticon）結構：塔樓在圓心，定時射出循環迴轉的燈光，監控圍繞着它的每間牢房，但鄭淑麗設下的系統是倒過來，「塔是投影器，有能力去投射不同的影像，而不是去監視。被投射出來的人，代表他們被聽到、被看到」，入場觀眾也是被看到的人，「而且我們用軟件把影像改變，這樣人們就不會被監視到了，可視為軟件（對系統）的入侵」。影像還有一個來源，是她廣招全世界透過手機程式（3x3x6.com/app）上載自己的跳舞短片，聲援因在Instagram發布跳舞片而被捕的伊朗女生Maedeh Hojabri，如此展覽影像天天不同，「看到送進來的影片很感動，我覺得很多人送上影片，是一種I participated的感覺」。

Activist跟artist的分別是什麼？鄭淑麗笑得開懷，不少人都說這位藝術家看起來比較cool，一開口卻和藹溫暖：「也許我比較相信行動，不相信藝術吧。我想每一個作品都在做一個行動，當然最終採用了藝術的形式，也只能借用在不同的美術館、機構展覽的機會發揮影響力。我沒有太質疑是行動還是藝術，我會說我就是想行動，那就變成一個藝術了。」

第58屆威尼斯雙年展平行展台灣館《3×3×6》

日期：2019年5月11日至11月24日

場地：Palazzo delle Prigioni, Venice, Italy（嘆息橋旁）

（威尼斯雙年展系列：台灣）

文 // 曾曉玲

圖 // 鄭淑麗與2019威尼斯雙年展台灣館提供、曾曉玲

編輯 // 林曉慧

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