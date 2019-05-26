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星期日生活

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開門讀書：72年前台灣 今日香港

【明報專訊】我的博士論文研究台灣，很多人以為我把台灣跟香港做比較，人人都說「今日香港，明日台灣」（或倒轉），不是嗎？老實說我很怕這類口號，太過cliché太過cheesy，甚至也不太正確。

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