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星期日生活

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在大學教植物學：百毒不侵

【明報專訊】快遞公司送來一個包裹，寄件人只留下英文名字，沒寫姓氏，寄件地址只寫下快遞公司的分區收貨站。拆開包裹發現內藏1個糖果鐵盒，正打開時，嗅覺靈敏的太座已經說：「好香！」

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