什麼人訪問什麼人：中學阿sir著《六四十問》 以歷史照亮一條正直道路

出書逢傘運 遇獨立書商

丁： 可否分享一下撰寫此書的原因及過程？

許： 我在十年前參加維園的六四二十周年燭光晚會，離開時心想：除了在這裏坐下默哀，我還可以為天安門母親做些什麼？我想到自己的歷史訓練，心想也許可以寫一本像《民主十問》的小書，以淺白的文字向年輕一代講解六四。（筆者按：《民主十問》一書由香港多位學者撰寫，向大眾介紹民主概念及為民主釋疑。）我在當時對六四認識不深。為了撰寫此書，我開始蒐集資料，才發現六四著作極多，所涉範圍極廣，因此我決定採用另一種書寫方式，於書中大量引用原著的文字，目標讀者也從青少年擴大至廣泛大眾，書的內容因此更加深入。

丁： 尋找出版機會的過程遇到什麼困難？

許： 我在五年前已寫好初稿，也找到一家出版社願意讓我以自資方式出版。但出版社於商討出版細節時卻突然擱置出版計劃。我估計這可能與當時正值雨傘運動爆發有關，因這書的題材和內容均十分敏感。我此後曾聯絡過十多家出版社，但全數沒有回音，我只好暫時把出版計劃放下。之後我繼續書寫，豐富內容，到2018年終於找到進一步出版社。

丁： 我和出版社同事看了你寄來的書稿，覺得很有出版價值。我們的資源不多，只能集中出版一些我們認為是很有意義的書。《六四十問》就是這樣的書。

許： 我找到進一步出版社也是巧合。我之前從未聽聞這家出版社。我太太在去年發了一條港台《鏗鏘集》的片段給我，那是關於三中商出版及書店集團的報道。節目下半段介紹了進一步出版社，我接着在網上搜尋，發現進一步曾出版以天安門母親為題材的書，才放膽把書稿寄給你們。

丁： 原來我們一直在尋覓對方，最後終於找着了。

香港人 中國史

丁： 你是香港人，寫了一本中國六四的書，你的筆觸顯然是關心中國的，卻沒有帶着濃厚的民族感情（許：這是我刻意避免的）。你如何看待你的香港人和中國人身分？

許： 我認同自己是香港人，但我也不會拒絕承認自己是中國人。對於中國，我並不認同「黨」等如「國」。我對國家、土地和民族並不特別眷戀，我關心中國主要是基於對中國歷史和文化的熱愛。我讀《論語》就很有感受；而道家和佛家的書我也看很多。我本身是基督徒，但中國文化對我的影響其實大於基督教。（丁：你怎樣看香港呢？）我關心香港多於大陸；但香港的發展與大陸不能分離，這是當下的現實，因此我也關心大陸發生的事情。

丁： 你對中國歷史的興趣始於何時？

許： 我自小喜愛中國歷史，念中學時已立志研究中國歷史。在大學念完學士學位後，本來計劃繼續攻讀碩士，但因GPA差了一點點而沒能進入研究院。那時我下決心要找一份與中國歷史有關的工作，於是便進了我現在任教的中學教中國歷史，一教便是15年。

丁： 我從你的facebook知道你與學生的關係很好，是一位關心學生成長的老師。你除了喜愛歷史研究，也很投入教學工作。

許： 我在大學畢業時得知進研究院進修歷史的夢想落空，當時很失望。但後來我發覺自己很喜愛在中學教書。我是學校的課外活動主任，喜愛為學生舉辦各式各樣的課外活動。與年輕人日復日地在課堂內外緊密相處，一起學習、吃飯、玩耍，這種互動關係，我很珍惜。回想起來，當年未能進入研究院，也許是因禍得福呢。

丁： 你寫這本書與你身為教師有沒有關係呢？

許： 我寫這本書同時亦是為我的學生樹立榜樣。我在中史和通識科的課堂上經常會教授一些out of syllabus（課程以外）的東西。因為我教書比較快，也不長氣，很快便教完了課程內容，餘下不少時間讓我可以講授自己喜愛的題目。我也希望透過自己的言教和身教，向學生說明怎樣才是一個正直的人和稱職的公民。我時常勉勵學生關心社會，這不一定是具「政治性」的行動，例如我會在通識課上鼓勵學生捐血，我自己捐血時也會邀請學生一起；又會邀請他們登記器官捐贈。這都是基本的公民責任，但當然我不會勉強學生一定要做。我覺得教育不止限於教授知識和應付考試，也需要教學生怎樣做人。我寫這書同時希望以實際的行動讓學生知道：要追求夢想，必須努力付出才可能成功。

著書要道德上不出錯

丁： 你強調做人要正直，我從你寫這本書的經過，也深感你過人的毅力和積極的精神。我猜想這會不會是從你的家庭教育而來？

許： 我母親就是個善良正直的人，她對我影響甚深。我父親在我十二三歲時突然離世，原本是家庭主婦的母親要打工養家，節儉地用父親的保險金供我和兄姊從中學念至大學。我們三兄姐弟都在香港中文大學畢業，我們在課餘補習幫補家計，沒有領取過政府的貸款。我們一家可以說是積極樂觀的。至於你說的毅力和恆心，其實我自知還有不足，有很多進步的空間。但要是說我比一般人稍多毅力，我想這跟我從中學開始加入校隊參加長跑訓練有關。我的長跑老師對我的幫助很大，長跑令我學懂要一步一步的付出才有進步。另外，我相信我的基督教信仰也有影響：基督要我們走正直的路，要彰顯公義。

還有一個很重要的影響，是來自余英時和陳寅恪兩位先生的歷史著作。我之所以那麼強調正直和尊嚴，是受到他們的文字與為人所啟發的。我認為知識人除了要在他們的專業領域取得成就，更須基於社會責任在道德層面影響社會。這兩位我心所景仰的史家讓我訂下目標：書內容上或有瑕疵，但起碼也要在道德方面不出錯。我也希望讓人知道：這世上仍然有人願意擇善固執。

丁： 你認為歷史對社會和文化起着什麼作用？或者簡單地問：為什麼學生要學習歷史？

許： 我不會特別高舉歷史科，因為其他學科也同樣重要。但歷史有它本身的價值：第一，歷史可以讓我們汲取教訓，因為我們可以從歷史認識人性，例如「權力使人腐化」便是歷史的永恆真理。所以我自己一定不會追求權力，因為我也害怕自己腐化。歷史不單可以讓社會汲取教訓，也可以讓個人在行事為人上知所取捨。第二，中國大陸的文化從文革到今天已徹底崩潰，香港也面臨文化危機；而從事歷史以及其他人文學科的研究，其實也是同時作文化重建。譬如，我們遵從學術規範認真地研究歷史，就已是塑造一種追尋事實的求真文化、這就是文化建設。

愛香港的你 信暴政會亡

丁： 你愛香港，卻看見香港正在崩壞。你怎樣看香港的未來？

許： 在這刻我是悲觀的。因為香港受中國控制，香港的民主進程和政治生態都受大陸制約。由於共產黨不會自我轉化，也不會輕易倒台，香港政治在短期內只會愈來愈差。但我相信暴政總會滅亡！（丁：這是你讀歷史的認識嗎？）對！我對這很有信心！不過共產黨倒台也許要很長時間，我自己也許看不到。但我覺得香港總有一日會走向民主的道路。

丁： 你這一刻做的事也是對香港未來民主理想的堅持嗎？

許： 是的。民主不單是制度，也需要有優良的民主文化。事實上，如果文化不佳，民主制度也不會健康。當下我們或許未能立即建立民主制度，但我們可以預備好民主文化，使公民素質提高。他朝當民主到臨時，我們便能早一些享有高質素的民主。

丁：最後可否說說你平日的活動和愛好。

許： 我平時的主要活動是帶孩子。我家是雙職，有兩個七歲和五歲的孩子，沒有請家傭。幫孩子洗澡和陪伴他們入睡等親子時間，我都非常享受。

除了帶孩子和家務，我做得最多的事情就是閱讀。歷史、政治、哲學、社會學、宗教、神學等等書籍我都看很多。我也喜歡運動，例如長跑和踢足球。還有的是我在大半年前開始學日文。我對漢朝歷史很感興趣，《史記》、《漢書》、《後漢書》我都看了幾遍。近數十年研究漢史最出色的是日本人，我學日文是為將來研究漢朝歷史作預備。這就是我的主要活動。我是那種選定了喜歡的事就只做那些事情的人。

最後我必須感謝我太太。她一直擔心出版這本書會為我和家人帶來麻煩。雖然如此，她仍然支持我追逐夢想。她對我的理解和支持，讓我衷心感激。

後記

兩個多小時的訪問，許sir答得直接坦率。我們的談話內容很多時比較嚴肅，我有時需要停頓下來，皺着眉頭搜索說話的用詞，許sir卻是一直帶着微笑爽快說話。於是我有些明白他說自己的「教書比較快、也不長氣」。他多次提到「做正直的人」，這話原本有着踮腳挺胸的昂揚姿態，由他說出來卻是輕描淡寫，有種理應如此的感覺。

訪問完了，我們到街上拍照。站立着面對鏡頭的許sir，表情和體態有些靦腆。但我因為讀過許sir的書，知道支撐着他那看似單薄身軀的，是一雙可以走很久很遠的腳。

■答：許偉恒，人稱許sir。38歲。香港中文大學歷史系畢業，中學中史科及通識科教師。1989年6月4日，在父母親的帶領下與許多香港市民一起靜坐，悼念六四亡者。30年後的今天出版他的第一本書《六四十問》。

■問：丁南僑。62歲。曾修習及研究數學及電機工程，獲香港大學頒大學卓越教學獎。現為獨立出版社「進一步」社長。

文//丁南僑

圖//花苑

編輯//何敏慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao