星期日現場：如何呈現「沉默」？

登報人無分左中右、無分行業、無分大人物小巿民，《鏗鏘集》編導嘗試尋找他們。尋找30年前的人，殊不容易，但原來最難的並非查無此人，而是大部分找到的人也不想再表態，不想再講。我們是用影像說故事的人，怎樣訪問不想接受訪問的人？怎樣用聲畫呈現不作一聲？當「不想講」變成不少香港人對六四的態度，我們怎樣聆聽沉默背後的原因？

尋找30年前聯署登報人

30年前的香港，互聯網還是科幻小說橋段，很多香港人透過出錢出名在報章登廣告來支持學運，望一份一份熱血的報紙能傳到內地。而在1989年4月24日至10月2日期間，中國民主運動資料中心在各大報章輯錄共1611個八九民運的相關廣告，印刷為《八九中國民運報章廣告專輯》。翻開這本已泛黃變色，帶一股霉味的專輯，看到無分左中右的廣告，包括愛國愛港的工聯會、《文匯報》、廣東省政協、同鄉會婦女會，都有員工幹部登報聲援北京學生。中聯辦的前身新華社部分幹部員工，更在6月5日以「沉痛的呼籲」為題發聲明，對血腥鎮壓、殺害愛國學生和人民的暴行表示極度憤慨。中銀更加有超過4000名員工，分開了3個廣告，具名聯署支持民運，無懼秋後算帳。

還有一個個小巿民的廣告，例如一群人壽保險從業員、一群社工及老人服務員工、一群香港註冊醫生、一群泥頭車司機，很多廣告也有幾百人署名高聲表態。又例如深水埗豪苑食店、荃灣新大發娛樂公司、周緒強投資管理顧問有限公司，不能盡錄各行各業、大小公司均登報表達憤慨，「還我同胞、血債血償」。

正如一個題為「鳴謝李鵬」的廣告說：「多謝您令十億中華兒女團結一致，推動愛國民主運動，喚醒沉默的民眾。你已任務完成，敬請功成身退。」30年前的香港的確無分左中右的團結，一次冒着8號風球遊行、一次過百萬人上街，這兩項紀錄至今未破，但30年後的今天，時移世易，就連這本廣告專輯也變色泛黃，登廣告的人有沒有變？他們還認同當年廣告的內容嗎？他們還會為六四高聲表態嗎？

我們《鏗鏘集》用了近一年時間尋找他們。我由去年7月開始把這本專輯翻來覆去，做統計做分類，再整理一些有線索的廣告，例如有學校名有公司名可追查，或一群社工一群醫生的名字就靠朋友問朋友。要尋找30年前的人機會渺茫，但多得其他編導幫手，大家有空便打一打電話，到大海撈一撈針。

其中一名編導在專輯中找到他一班中學師弟的聯署，40名學生，有名有姓，絕對有線索追查。他說起這廣告時雙眼發亮：「具名，無畏懼，看到我母校十五六歲的學生便出來（登報），是印象很深刻。」他很有信心找到這班學弟，腦裏已禁不住浮現訪問他們的畫面，幻想他們聚首一堂，細說30年後各奔前程、各有變化的畫面。無奈他估中了開頭，但估不到結局。

我們兩條腿走路。我打電話去學校麻煩轉介，他就透過師兄弟搭師兄弟尋人。我很快便無功而回，學校轉了我去公關公司，公關公司說不是他們的工作，斷然拒絕。他亦很快找到部分聯署的學弟，但找到人，卻聽不到說話：「經過一番努力都……大家都不想講，或者不敢講。有些私下覆我，例如有一個成為了知名專科醫生，他對六四的立場可能沒多大變化，只不過他的顧慮可能是病人不喜歡。他的職業很中性，不是很政治，但都會覺得不太好說，怕人介意。我不明白的，但最後他的憂慮，我是解決不到，我又無辦法說服他。」

他（編導）說花了很多時間，解決了很多限制，最後只找到一個學弟願意講：「大家的憂慮是多了很多。做這個題目尋找很多老百姓，好個人的，不是做政治的，但這些人也有很多憂慮。我作為一個記者就覺得不用想太多，香港還有很多空間可以表態，講吓嘢都得啫，但在他們身上就看到很多顧慮。六四大家也覺得敏感。」

另一名編導竟然也在專輯中找到他母校登的廣告，64名教職員聯署支持北京學運，但他的遭遇也差不多，即使和他相熟的老師也不想接受訪問：「跟你私底下談是可以，但要講一件事，公開去講，要上鏡，情况就不同。他退休了，但明白他也有自己的憂慮。」

「無辦法，過去的事，要向前望」

這班曾經連名帶姓登報聲援的香港人，30年後也不想再公開表態，而在我們的接觸中，很多人不是怕鏡頭，而是怕敏感。其中一個最終願意接受訪問的人，他在內地有生意，我們在拍攝前見了4次面，溝通良久才建立互信，可以roll機，但鏡頭背後，有更多人拒絕表態，不想講六四。原因可能是不敢講、不記得、不關心或更多其他，而這便是30年後，很多香港人對六四的態度。

我們希望呈現這現象，我們嘗試在荔景祖堯邨呈現。1989年5月，祖堯邨這條公共屋邨發起邨內遊行支持學運，還有400幾名街坊聯署登報，呼籲「本是同根生 支持北京學生運動」。在400幾個名字當中，我們成功找到20幾個、現仍居於祖堯邨的居民。拍攝方法是一直roll機，鏡頭跟住我們上門拍門問：「你還記得當年的廣告嗎？」「你還支持學生嗎？」「你願意接受訪問嗎？」全程拍攝，唯一是鏡頭角度只見記者身影而避開屋內的人。

我們的想法是，不用「受訪者」出鏡，不會辨認到他的身分，但同時間聽到他的即時反應，真實的反應。無奈拍門的20幾個街坊真的全部拒絕訪問，但除了有兩個以「嘭」大力關門聲來回應外，其餘也講出他們的擔憂或想法。我最印象深刻的是一個伯伯的忠告：「無辦法，過去的事，香港都要向前望，進步嘛…… 我奉勸你一句，都係要向前望。」不過，我們雖然記錄到一些真反應，但在技術上呈現的效果有欠理想，因為觀眾只聽到聲而看不到人，還要音質一般，模模糊糊。

製作初心：毋忘反抗的意志

回望這一年，我們盡了力尋人，盡了力訪問不想接受訪問的人，無奈始終找不到什麼深刻的個案，呈現不到什麼深入的社會現象。記得在剪片房內大家感嘆：「（廣告尋人）意念是很好，但我們執行不到。」我比較阿Q，報道是不完美的，無論如何，我們努力做過了。六四難免隨歲月淡忘，無論如何，我們努力記低過。悲觀地想，將來六四35年周年，香港人只會更避談六四，觀眾只會更無興趣看六四，無論如何，今年我們盡做了。

老土一句，忘記的或忘不了的，請收看明天《鏗鏘集》〈八九演義：忘〉，讓我們帶你尋人尋回憶。「整個六四的系列是想人認識歷史，想觀眾記得，雖然香港一直活在夾鏠中，但亦曾經好熱血，即是你被按住打，你都要反抗，要有意志。」「希望他們看完這一集，會感覺到六四事件如果不再提，就會被遺忘。」這些，是製作的初心。

文//鄭思思（《鏗鏘集》〈八九演義：忘〉編導）

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao