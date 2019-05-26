這是「非政治」的管治者能夠應付嗎？

故此，長久以來，大量常識講法、坊間言論、學術理論和官方話語，常對香港作出非政治的論述，總跟現實有着脫節的措辭。這類論述中，政治也僅是在指當權者的統治地位，因而所謂「非政治」，最常見的意思就是不對當權者作出衝擊統治地位的挑戰，這是屬於管治者對受管治者，透過國家機器發放出來的（婉轉）政治訓示多於切實見解，是意識形態多於確當知識。

然而，後九七香港跟前九七香港的最大分別，正是在於這樣的「非政治」狀况已在消失。當前的格局，所需的管治劇目（repertoire）和技術，已跟英治時期不一樣，不再只消訴諸經濟發展，提升大眾物質生活，改善政府日常行政效率，宣傳這個城市的全球地位，已能廣泛地洗腦贏心，換取港人認同。即使這些都是後九七香港特區政府經常維持的管治劇目和權術，可是香港社會已不再「非政治」，不再以殖民時期的受殖心態接受現實，不再全然對應這些管治劇目和技術來理解香港的應有訴求，單純認定「繁榮安定」才是香港最重要的集體價值。

問題就是，後九七香港的管治者究竟有沒有新的而又有效的管治劇目和技術來回應新的管治需要。好像近期香港終因政治事故而有港人選擇流亡在外，尤其是由於被控暴動罪而棄保潛逃的本土民主前線前成員黃台仰和李東昇竟然獲得德國難民庇護。那些只是慣於進行「非政治」運作的管治者，欠缺相關政治及外交經驗的特區政府官員，究竟有沒有足夠的授權、智慧和能力，走上國際舞台玩這些政治把戲，有效回應這類國際社會的政治衝擊。若然一切都在假借國家的路線和手法來處理這類政治事故，看來也不見得可以對國家有利、對香港有福。

一個曾在殖民時期以「東方之珠」、「亞洲四小龍」、「當代經濟奇蹟」、一類經濟名號而成為全球有數的世界城市，如今竟因集體的公民抗命而換來世人關注，被世人高舉出來，成為非暴力抗爭的典範。一個亦曾在冷戰時期充當「櫥窗」、自詡「資本主義天堂」，在區域層面提供難民庇護的「難民天堂」，「第一收容所」，如今成為出現難民要別國收容的一個華人城市，真的難免令人深感唏噓，並難接受這是那個我們曾經熟悉的香港。

文//張少強（香港樹仁大學社會學系教授）

編輯//何敏慧

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