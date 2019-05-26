demarche．dimanche．sonntag

「星期日」的德文是Sonntag，成功獲德國批准取得難民資格的黃台仰及李東昇，抵壘一年，至少已學懂這個了吧。消息傳來，說震驚香港幾百萬人應該不算誇張：竟然有香港人變成政治難民！有人黯然，像張少強，他回到香港本土歷史從政府管治的視角出發，對特區政府官員是否有能力面對跟前涉足大國外交的政治散發了滿滿的憂慮。

也有不少亟欲出走的人對黃李二人心生嚮往；到底以難民身分過日是如何的滋味，事情又意味什麼，今期我們訪問了採取中立的香港人權監察總幹事羅沃啟，解答到底香港的國際人權排名不斷下落背後，是怎樣的一番溫水煮蛙，抑或是什麼中西文化衝突？（人權達人）兩位當事人接受外國媒體訪問時，特別提到將會參加當地悼念六四三十周年的活動，六四當年也有不少知識分子與學生從此去國，從此轉換了人生，他們當中有人特別記得六四，有人不想記得。

都說六四是記憶與遺忘的戰爭，六四近了，有人沉默，有人寫了一本書。

文//黎佩芬

封面//吳浚匡

美術// SIUKI

編輯//何敏慧

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