人權達人羅沃啟 德國庇護暴亂案逃犯 敲響人權機制警鐘

不知什麼時候，我們不知不覺在一呼一吸間適應了人權氣候的轉變，對外國自由生起嚮往。

多年來總與隊友身穿橙衣於遊行集會現場監察的羅沃啟說，這次由德國敲響了警號，但變化並非一朝一夕，他們看得清楚。

政治庇護會鼓勵激進行為？

連日來，黃台仰、李東昇獲批德國難民庇護的新聞報道裏，大多附以一張二人去年六月在柏林聯邦議院外的合照。照片中，身穿藍色西服的他們笑容節制，並無將心情如抑壓一年的消息般傾吐。在引述外國傳媒的有限消息中，只能略知黃台仰現於當地大學學習德文，九月將修讀政治和哲學學位，生活似乎安定。有建制派議員因而提出質疑，恐怕有了外國政治庇護的後路，會鼓勵他人學習，在香港以激進行為破壞社會安寧。香港人權監察總幹事羅沃啟聽罷朗聲大笑，「沒人會因為可以走難，因此做多了，這個講法很牽強」。他指當一個行動者離開原來的地方，政治力量會不斷下降，「若真正有心參與政事，去到那邊等於與香港隔絕，將自己的政治生命報廢。若留在香港不走，做激烈的事，就要承受法律制裁，所以我看不到這個先例會有很大的動員能力」。

逃離原居地，國外的生活是否真的逍遙自在？羅沃啟指，根據聯合國《難民地位公約》，契約國在確認申請庇護人的難民身分後，除了不能主動驅逐，亦需確保他們不會處於不得不離開的生活狀態，「變相要提供一個身分，讓他們有基本的保障。如他們沒經濟能力，政府有責任提供生活資助，沒有住屋就要幫他解決，讀書和工作亦不應有障礙和限制」。然而個人代價依然沉重，包括若家人有事亦不能返回陪伴，出遊亦有顧慮，即使獲批證件，即使前往國家與香港未達成符合逃犯移交條件，亦不如常人自由，「銅鑼灣書店有人在泰國就咁被捉走，而不是透過官方途徑引渡，你夠不夠膽去？」

人權不需要被賦予

在示威遊行現場，偶爾發現穿上橙衣的羅沃啟在前線監察，他和隊友會按個別警員和整體部署，觀察集會措施是否符合國際人權準則。而旺角騷亂事件，他們雖未到場，羅沃啟事後從新聞看到片段，認為扔磚頭和襲擊行為怎樣也說不過去，而「以武制暴」的主張也「有點誇張」，「不是人道地對待人」，否定兩下子就跳到「造反有理」的階段。

他認為一個人守法並服膺一個政治體系，是因為相信法律能保障他最基本的權益，擁有的絕對權利如生命、人身安全不會被剝奪，而相對的權利如自由只能在某些情况，如犯罪後符合比例地被限制，否則可以反抗。他指美國憲法甚至寫明，對抗極權不只是權利，更是責任。「我們常常聽到，《基本法》賦予你什麼什麼，我是人來的，人本身就有，不要說你給我，最多說你確認。誰說一個人要有某些先決條件才能享受人權？比如『不尊重《基本法》就不可以參選』，點解？從來有選舉權，不尊重憲法是沒有問題的，這是我的思想自由，甚至我宣之於口，講明我選了入來後我是來推翻你的，都得。」對政權作出不服膺的反抗行為，如霸佔道路他認為並無不妥，指希臘歷史裏「大學」的概念在大廣場、通衢大道上，所以道路不純粹用來通車，「以色列有個高等法院法官說，道路不只用來走的，還用來表達。你看看我們服膺哪種價值？我們法官服膺便捷多於公眾基本權利，總之影響經濟和社會運作就不行。為什麼不是影響我基本權利就不行呢？這是價值的選擇」。但他認為，即使傘運清場，即使手段有萬般不是，往後旺角發生騷亂中，攻擊警方的行為始終不能接受，「有時與政權對抗，但你傷害的是個體，要搞清楚之間的關係」。《普通法》保障人自救的權利，示威者面對警方越權使用非法武力，可以合法武力自衛，但他提醒：「但盾與矛不同。」

批出庇護不等於認同暴行

這次德國雖對被控暴動、煽惑暴動及襲警等罪的黃台仰和李東昇批出難民庇護，亦不代表認同他們的行為，可能是更宏觀地檢視香港整體狀况，「即使某些人個別行為值得懲處，如果由他在當地，他可能會受到不公道對待，例如因政見獲過度的刑罰，都會考慮」。

羅沃啟知道過往曾有不少人在香港犯事後潛逃，大多都是貪污，怕被遣送或通緝，逃離後往往都會「做埋申請庇護的工夫」，從來鮮有獲批，「香港人在其他國家被界定為難民，真的未聽過」。他認為這某程度說明香港是法治社會，未有明顯的政治迫害紀錄，相信申請庇護的人返回原居地後基本人權不會被侵犯，有公平審訊、正當的辯護機會，刑罰也合理。

羅沃啟指《難民地位公約》條文清晰，難民定義包括基於政治主張、宗教信仰、種族關係、社群聯繫、國籍等原因受迫害。這次德國的決定，基於保密理由沒有公開原因，但他推測最直接的原因是政治立場，「當有相同政治見解的團體受到特殊對待，比如梁游被DQ，他們行為背後的信念是『Hong Kong is Not China』，說兩者是不同族群，無論這個主張是否成立都不是關鍵，信仰是絕對權利，因而受政治迫害是不能接受的」。而懷疑當地政見相同的人被政治檢控，即使最終不入罪，傳訟已構成會被迫害的可能，這些因素都會被納入考慮。

人權狀况成庇護考量

除了就個人處境舉證，羅沃啟指契約國亦會主動了解原居地的人權狀况及政治紛爭。「這幾年，尤其在一國兩制白皮書發表後，中國對香港政策的改動，咁明顯白紙黑字表現，國際社會也看到，不只郁到香港人自己，還有外國公司機構，比如外國記者會搞論壇，員工竟然被拒入境，恆常續發工作簽證都有問題，當政治鐵拳針對傳媒機構時，第四權受害，結果就人人自危。」當地亦可能檢視香港司法情况，羅沃啟指維護人權的體制一般不會輕易就煽惑入罪，而佔中九子案中，法庭參考英國案例控以「煽惑他人煽惑」，「煽惑罪本身很危險，傳統上真的做了那件事才是犯罪，就算去打劫，去踩線度位，一日未做都不算。煽惑一個人，我有意圖說服他，如果我說的話他如實執行，煽惑罪就成立。煽惑他人煽惑，更轉折到不得了」。他指澳洲早已因罪名違反人權而摒棄，當澳洲與英國法律對香港同樣沒有約束力，香港法庭卻選用保守的一個，並指罪行元素清晰，「清晰不一定符合人權，到最後，整體來說，會不會發放威嚇表達自由的信息呢？」

曾經，警察幫示威者截的士

羅沃啟擔任香港人權監察總幹事二十三年，笑說自己近年有點懶，監察工作多讓戰友分擔，自己在現場定點觀察，有時會中途搭車休息，「因為體力消耗很大，而且要預活動完結有後續，有時候不知幾時完，可能通宵到天光。好似那次七一遊行之後留下來演習佔中，清場時我們仍在場，那才是最有意思」。警民衝突今天彷彿已成常態，在他記憶中，依然記得昔日雙方關係「無咁劣」的光景。九七回歸前一晚，因為典禮在會展舉行，他就站在灣仔街頭，「警察一早宣布四五行動是暴力組織，『𥄫』住他們，我們就去監察」。當時天橋上已經封路，為掩蓋示威者聲浪，詭異地播放着貝多芬的《命運交響樂》。他記得長毛梁國雄一行人在菲林明道試行出海旁，警察把他們截住。「他們在馬路中間推來推去，中間有花槽，長毛推推下就說：『停一停！』因為他們推攘間站了上去，踩爛啲花，他說好危險，然後全部人停晒，落返去再推過。」他也記得劉山青之後看見無甚進展，決定離開，改到中環示威，「幾個警察問他幾時走，還幫他截的士，不搞住會場已當完成任務，看到關係還不算太差」。

人權監察延伸至六四集會

情况什麼時候開始出現變化？「主要是中聯辦開始施壓給警方。」他記得二○○六年的國慶示威期間，長毛如同往年抬棺材在中聯辦門前走過，「但那次警察怎也不讓，阻住他們。那次有衝突，有用胡椒噴霧」。他察覺中國領導人訪港時警方的武力一直升級，「那次有用水馬，後來會用胡椒噴霧，由小支裝到後來大支裝，到現在會背起來像農藥噴射裝，甚至用大高台水炮」。昔日因為支聯會活動有規模有秩序，他們一般不會到六四紀念活動現場監察，直至有年支聯會在時代廣場帶同民主女神像呼籲公眾參與六四集會，警察以吊車去清場，也帶走一些常委，後來又有次六四遊行，李卓人在途中與警員發生衝突，香港人權監察自此將監察行動延伸至每年的六四紀念活動。

角色中立 不為任何一方作證

人權監察組織的角色中立，在示威現場甚至不能接受任何一方協助，哪怕是接下一樽水。人權監察員有權在任何人權可能被侵犯的場合監察，但他們的所見所聞不會用以作證，「即使看到有問題，我們最多在聯合國、立法會聆訊表達，不想被視為替任何一方取證，因為我們不是想幫個別人士，長遠是想確保示威權利得到保障」。羅沃啟觀察到香港的人權狀况日漸失落，例如選舉時免費的郵寄通函，內容一定要符合要求，牽涉政治內容審查，簡單如在中共領導人訪港探訪民居期間，穿著「平反六四」T恤也被拉走，認為法庭如今亦特別強調秩序，動輒指摘人濫用自由，「過往法庭有些事其實會執生，有所謂『司法積極主義』，在處理案件時會刻意制衡非民選政府違反人權的傾向，盡量rule in favor of life, limb, liberty，說的是站在民眾的個人權益上多想」。

溫水煮蛙可以攤涼搶救？

而德國這次向兩名香港青年批出難民庇護，羅沃啟認為明顯對香港體制投下了不信任票，「香港的人權狀况很差，保護人權機制崩解了，不能有效運作，如果咁自由就不用保護你」。這次響起警號，他認為可能還沒去到無可挽回的地步，「但當你還一意孤行，整個管治就真正失效到沒有自我更正能力」。他認為當溫水煮蛙已經熟了時，還可以攤涼搶救，「每方面都要改」，例如修訂可能侵犯人權的法例，「暴動罪的問題是三個人已可作為起點，若發生輕微暴力都構成暴動，集結的人就變成暴徒，這樣既涵蓋武鬥式的襲擊，但難免也包含一些小爭執」。另外警察應受獨立監察調查機構制衡，而終審庭的首席大法官亦應好好重申警惕法官，即使有政治見解，但不會被影響，也不會作沒必要的闡述。

盼中央有政治信心和氣道

面對嚴苛人權處境，他依然認為政治還有很多可能，「像匈牙利政府鎮壓人民，要大和解一樣可以，給予時間是可以做到的。主動權在有權的一方，不過如果連最起碼抗爭都不支持下去，強的一方怎會有動機改變？」他期望中央可以自行讓步，感慨說：「為什麼要與民為敵呢？搞到香港咁，難得有華人社會有法治和自由空間讓人安身立命，有曳仔咪由佢嘈吓，幾時能動搖中央？需要政治信心和氣道，真不能樣樣揸死。」他恐怕如此下去，只會造成兩極化，「一係就順應你，一係就造就恐怖主義。其實沒有之前雨傘運動的強硬措施，也不會造就所謂的港獨力量，你愈搞，愈驚，就愈多事」。

文 // 潘曉彤

圖 // 黃志東

編輯 // 王翠麗

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