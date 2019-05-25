肝腎虛弱 消耗過度致貧血 「補氣生血」 晚年更有活力

醫治貧血，中、西醫對貧血的理解和治法各有特色。中醫一方面循控制出血的方向阻止血液流失，另一方面通過補氣及增強脾胃肝腎功能，固本培元。

只要氣血充足，晚年活得輕鬆自在。

貧血徵狀 面色白 反甲 精神差

貧血的診斷標準，西醫主要靠驗血測量血色素水平，根據世界衛生組織（WHO）建議，如果男性的血色素水平低於13g/dL，女性低於12g/dL，即屬貧血。傳統中醫則透過觀察患者體徵來判斷，有貧血的長者一般面色及下眼瞼蒼白，唇色及舌色轉淡，甲皺微循環變差，指甲變薄易斷或出現「匙狀甲」（又稱反甲）。患者亦會體力下降，稍事活動便會氣喘，精神不振，睏倦欲睡，動作大時容易頭暈，甚至只從牀上坐起也會頭暈眼花，容易跌倒。鑑於長者身體機能衰退、患病徵狀不明顯，以及健康狀况個體差異大的特點，要為長者斷症，應該同時參考客觀數據及患者主觀感覺，綜合判斷。

在中醫概念裏，「血」既指血液，也可指有營養和滋潤作用的抽象物質，因此西醫診斷的貧血，並不直接等於中醫所指的血虛，反之亦然，不要混淆。中醫沒有一個病名叫「貧血」，要為血色素低的貧血患者作出診斷，可按患者出現不適原因為依歸，如眩暈、喘證等。要改善長者貧血，就要先找出導致長者出現貧血的原因，對症下藥。而中醫對貧血原因的理解，可分為消耗過度和化源不足兩大類。

「隱性出血」易被忽略

消耗過度，具體是指出血，因為血液流失而直接導致貧血，常見如便血、尿血。絕大多數人都會對流血非常警覺，卻忽視憑藉現代科技才能發現的「隱性出血」，即體液無明顯染紅，但在顯微鏡下可發現紅血球細胞超標。持續隱性出血（如大便隱血）可以使長者出現嚴重貧血，必須予以重視，除傳統四診（望、聞、問、切）外，中醫在有需要時，亦應該借助現代技術幫助診斷。中醫認為導致出血的原因，有血熱（由實熱或虛熱引致）而迫血妄行，有血瘀而致血不歸經，也有氣虛而無力攝血。中醫治療出血的特色是主張辨證施治，而非見血止血，如針對血熱者宜清熱涼血（或滋陰降火），血瘀者宜祛瘀止血，氣虛者宜補氣攝血，可以使血液回歸經脈而行，從而遏制出血。

遏制出血 生化血液

至於化源不足，是指臟腑虛弱，無足夠的能力生化血液，這是長者貧血的常見原因，而透過中醫治療扶正補虛，使身體恢復生化血液的能力。

除了出血，中醫學認為血與氣的關係密切，有「氣為血之帥」、「血為氣之母」的說法。血的生成有賴營氣和津液，而營氣和津液則來自日常飲食，經過脾胃運化而產生，故曰「氣能生血」。假如進食過少、偏食、脾胃的運化功能欠佳，或是由於操勞、久病而造成氣虛，以致生成血液能力減弱，便會造成血液不足，出現貧血。患者常見乏力氣短、面色蒼白、胃口差、舌色淡、脈沉細無力等，在治療方面可透過補益中氣和補益脾胃，常用方劑有補中益氣湯、當歸補血湯等。中醫治療貧血的其中一個特色是着重補氣，例如當歸補血湯中用量最大的主藥是黃芪，而當歸用量只有黃芪五分之一，體現「補氣生血」。

血液生成除了脾胃外，也與「肝」和「腎」關係密切，這個肝臟和腎臟是指中醫的臟腑，而非西醫的器官。中醫認為肝藏血、腎藏精、腎主骨生髓，因勞累、久病、年老等，導致肝腎不足、精血虧虛，其中一種影響便是貧血。

除此之外，由於中醫精、血的內容廣泛，精血虛弱者還會出現頭暈目眩、腰痠腳軟、耳鳴、精神不振、情緒低落等。針對因肝腎虧虛而出現的貧血，中醫治療可透過補益肝腎來養血填精，常用藥物包括當歸、熟地黃、枸杞子等。

預防貧血 均衡飲食充足休息

老人家要預防貧血，日常首要注意均衡飲食，定時定量用餐，提防過度戒口，適量進食肉類、深綠色蔬菜及堅果都有助預防貧血。如因為消化不良、口腔或吞嚥問題，或精神情緒影響進食，應積極治理。其次要充足休息，避免過勞，既可防止氣血過度消耗，也可維持臟腑正常功能。如長者經常感到體力不支，容易頭暈眼花，不要以為這是年老身體機能衰退的自然反應，有可能是患病，建議及早求醫，不要耽誤病情。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：陳志暘

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