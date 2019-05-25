大廚出山 菜式裝潢一腳踢 花膠盛宴 貼地享受

來到銅鑼灣的麒藝館，一室明亮優雅的格調令人舒服。門口擺放了日式盆栽，四周日式屏風上的水墨畫氣韻生動，桌上放着日本鐵器茶壺，令我暗忖是擺烏龍走進了日式餐廳嗎？「你覺得屏風上的畫怎樣啊？全部都是我自學的作品！」總廚陳小麒（圖）靦腆地說。

顧名思義，麒藝館以陳師傅的名字命名，由餐廳菜單到裝潢擺設，他全部參與其中。

65歲的陳小麒，入行超過40年，退休後一心打算享受天倫樂。去年他隨一個慈善機構到九寨溝山區做善事，為山區小朋友煮一頓豐富的飯菜。怎料回港後，該慈善機構的主要贊助人主動聯絡他，邀其出山。原來28年前陳小麒在日本東京翠園擔任料理長時，這名老闆正在東京讀書，試過陳師傅的手藝，一直追隨他的味道至今，等到師傅正式退休後，才邀請他出山掌勺。

陳小麒一向擅長以花膠入饌，這次帶來了不少驚喜菜式，餐牌菜式有五成都以花膠炮製。「雖然我們主打花膠，但價錢絕對相宜，我希望能把這款滋補養顏的食材做到大眾化。」一般高級食府用上鰵魚花膠，1斤五頭的花膠索價6萬元，陳師傅認為其實鴨泡膠及花膠筒的美顏效用同樣卓越。

肴肉變奏版 吸睛花膠凍

菜式方面，賣相最吸睛的，非晶瑩剔透的花膠凍莫屬，原來這是江蘇名菜肴肉的變奏版，光是製作時間就得花上6小時，工序相當繁複。師傅先將浸發好的鴨泡膠，跟雞腳、金華火腿、赤肉等材料熬成濃湯，然後鋪在盤上放涼，再放入雪櫃冷藏，雪凍一層濃湯後，再倒一層入模，重複冷藏，成為兩層的果凍，為花膠凍更添層次。花膠凍入口即融，口感滑溜溜，雞湯味香濃，凍食感覺更特別。

蟹鮮酒香辣勁 任君選擇

另一款以花膠入饌的唐酒花膠蟹肉蛋白，同樣充滿新意，師傅先把葱、花膠、蟹一同蒸5分鐘，再加花雕及蛋白，花雕的酒香味為花膠、蟹肉錦上添花，味道清而不淡，簡單見心思。如果你是嗜辣之人，就要試試XO醬鴨肝扣花膠和燈籠泡椒香辣花膠，花膠沾上辣度十足的XO醬，惹味開胃。

除了花膠外，餐廳也有一系列充滿驚喜的菜式，如玫瑰燒焗銀鱈魚、無花果極品叉燒、海龍王沙鍋粥、木藏牛等等。

■麒藝館

地址：銅鑼灣勿地臣街時代廣場食通天 10樓1001A

查詢：2885 3390

文：Joyce Auyeung

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com