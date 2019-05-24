內地樂隊襲港 橘子海搖滾風 帶來潮濕音樂

橘子海由主唱張坤明（下稱「主唱坤明」）、鼓手卿溪、貝斯手小路組成，樂隊名字來自成員們創作的歌Orange Ocean的中譯。這首同名歌曲除了保持英倫風的悅耳之外，情緒遞進連綿不絕，音樂充滿張力。主唱坤明解釋樂隊的音樂風格，3人在青島遇見，然後組樂隊，沿海城市帶給樂隊成員難以言說的影響，「潮濕的生活環境會不自然地把一些東西帶到你的音樂中，我們的音樂風格就有潮濕、溫暖，以及一些堅硬的成分在裏邊」。鼓手卿溪來自四川成都，畢業以後到了青島，機緣之下加入樂隊。青島的潮濕感他熟悉，但南北感覺不同，認為這種「不同」會影響創作。

英式搖滾 包含多樣元素

橘子海被稱為內地沿海城市青年文化的代表，樂隊成員表示感謝之餘，不缺清醒。「（我們）只能代表自己的想法，我們只是依照自己的愛好寫音樂。」橘子海的第一張EP《潮濕的形狀》，主唱坤明說：「可能我們植根於英式（搖滾），又包容了其他元素，潮濕並且堅硬是我們音樂具象成文字比較好的描述。『潮濕的形狀』的主題也是企劃和我們一起商量出來的。」橘子海一直堅定地將樂隊定義為「英式搖滾」，著名樂評人袁智聰想到昔日的內地樂隊「清醒」，「要知道從前『清醒』的風格被冠以Britpop之稱時，其實對他們影響最深遠是1960年代的The Rolling Stones，而不是模仿1990年代Britpop名團；同樣地，聽過『橘子海』在上月面世的《春潮》EP，我也覺得他們的聲音並不止所謂的『Britpop』那般簡單」。

深受Britpop黄金年代影響的橘子海汲取諸如Blur、Oasis、Radiohead、Muse等前輩的音樂營養。歌曲Vodka曾被網友評為：「既有Blur那種英倫小調的好聽，也有Suede式的戲劇張力，還有Echo & The Bunnymen那樣的後龐克（Post-Punk）式律動。」

英文歌中文名可堪玩味

4月底，橘子海推出新EP《春潮》，3首歌。概念MV拍得迷離，連歌名都值得琢磨。主打單曲《夏日漱石》（Summer Cozy Rock）很容易讓人想到日本作家夏目漱石，不過主唱坤明說這首歌與夏目漱石沒有任何關係，自己也沒有看過他的文章。「錄小樣的時候，靈感突然來了，我走到街上戴耳機聽，腦海中第一個名字就是這個。」坤明心中的這首歌，是夏天在非常舒服的石頭上坐着的感覺，英文名亦有雙關含義，Rock可以當作石頭，也可以是搖滾。雖然橘子海是一個唱英文歌的樂隊，坤明認為如果歌曲的名字用中文，「會比較有意思，會有更多含義在裏面」。

另一首引人注意的歌是《有暖氣》。暖氣是指內地每年冬季的集中供暖設施，這樣「日常」的歌名與英文歌詞搭配，有反差感。鼓手卿溪說：「來暖氣的時候，在房間裏覺得很舒服，沒來那兩天真的很冷，然後我們亂唱，shake my body。」橘子海後將「有暖氣」擴展為另外一個意思。文化人廖偉棠評價：「《有暖氣》那首歌的歌詞道出了秘密，永遠的21歲，禁果已嘗、陣痛已起……」

欣賞香港包容獨立

橘子海的亞洲巡演，香港是第一場，陸續還有台北、東京等城市。3人未曾到過香港，為何香港會成為巡演首場？成員認為香港非常包容、獨立，獨特的氣質成為很多音樂人都嚮往去表演的地方，而「潮濕的形狀」和「潮濕的香港」也非常搭配。香港的演唱會中，橘子海會唱盡發行過的歌曲，至於未發行的音樂，便是驚喜。

3名成員除了樂隊之外，都有其他工作。音樂是他們的其中一個愛好，鼓手卿溪坦言：「我們不是依靠樂隊活下來的，所以沒給我們生活帶來太大影響。」

■橘子海2019亞洲巡演「潮濕的香港」

日期：6月6日

地點：北角英皇道113-121號七海購物中心B39 MOM Livehouse

票價：網上訂購$120、即場購票$150

查詢：www.facebook.com/orangeoceanoo

文：彭月

編輯：王翠麗

電郵：culture@mingpao.com