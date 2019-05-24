藝文青：觀塘穿了一個大洞

觀塘重建項目正式上馬前，麥海珊於2006年用超八攝錄機拍攝熙來攘往的街道，以及戲院招牌、食店等。區內人都懂走小巷捷徑穿過舊樓，頓時燈光昏暗，左右滿是橫門店子，跌入一種香港式混雜感覺。拍完，她便把菲林擱下。直至2016年，「相隔很久沒回去」。她眼見裕民坊至康寧道一帶已成地盤，封起圍板，舊街盡殆：「反應是『嘩，變咗好大個洞』，想像不到明明人來人往的地方，一次過全無！」童年所見蒸發了，她選擇拍照，凝着消失的無力感。這些素材組成今次作品《一地．兩制．十年》。走入展廳，牆上投射3組超八錄像呈現昔日觀塘，旁配重建工程下的「當下」觀塘照片，一動一靜，一舊一新。前者帶有生命力，後者寂寞。

至於約45分鐘的電影作品《一河不二渡》成形，則全因她遇上另一個洞。事緣今年1月她到印度工作時，乘車經過大片土地。敏銳的她發現：「明明見到一條橋，但橋下是泥，很奇怪，心想為何呢？回港後查到那正是乾了的尼連禪河。而尼連禪河是聖河，卻亦盡消失，好像得番一個洞。」對佛學素有興趣的麥海珊解釋，《大唐西域記》指出佛陀本在樹林苦行不果，便到河裏冲洗，渡河後在菩提樹下打坐，悟道成佛。據指此河正是尼連禪河。

隨心加入逃犯條例爭議

作品中間穿插文字，就似寫散文，中間抽象地剪合零碎觀塘、印度的片段，勾引觀眾聯想箇中關係。筆者尤其欣賞作品的視覺趣味。

第一章影像均是橫向移動，第二章則強調「穿過」元素，第四章有許多zoom-out鏡頭，由細節引伸至大環境。麥海珊說：「一些如此重要的東西會突然消失，此條河可以代表觀塘，可以是香港，可以是很多我們身體的生活與價值。片內不同章節分別說一些有或沒有；看到或看不到的事情。」片末，影片加入有關《逃犯條例》修訂的爭議，為觀眾帶來其中一個解讀。麥海珊坦言剪接踏入收尾階段爆出相關新聞，讓她感到「香港最後一條線」將要消失，隨心加入作品。最後被她殺個措手不及，本來有點突兀。細想之下，觀塘重建大致已為梗局，不如放眼現在，河流不會一秒乾涸，莫等消失只有守護。

■「如此，攝影筆」展覽

日期：即日至5月30日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：馬頭角道63號牛棚藝術村13號室

■《一河不二渡》放映暨座談

日期：5月25日晚上7:30

查詢：www.aahsun.com

文：小東