在大道旁站着觀看了好一會，發現眼前居然有大半是灰髮跑手，平均年紀估計45歲以上，不少應該是祖父祖母級人馬，好勁！在我眼裏他們的步伐徐疾有致，表情投入鎮靜。這城市中心位置屬馬拉松最後4公里的範圍，整條筆直大道一直向前微微上斜，不易！實情跑手們到此，已經極度厲害地橫跨完我城兩大條渡海天橋，跑完之前的17公里了。

全城投入 兒童賽逐步升級

回程電車經過天橋時，一直見到延綿不絕的跑手，從對岸大島跑向城中心。天橋中間路旁有隊老人樂隊在助興，其實全城沿途經過的民居都洋溢着派對氣氛，人們索性坐在太陽椅上飲咖啡睇騷，孩子們最落力，不斷跳躍打氣，累了就攤在路上。

13歲的二女兒今年終於夠資格參加4公里的城市短途賽，非常開心！多年來我們都流連在城中大公園參加各組兒童賽事，由250米（0-6歲），1.3公里（7-10歲）到2.4公里（11-13歲），3個女兒按年齡參加，逐步升級，我們繼續打氣。今年終於可以在城市中心感受馬拉松真氣氛。由市中心廣場跑去大公園的4公里賽程估計最多需要半小時，城中封路，不能乘電車趕場，於是兵分兩路，媽媽伴起跑，爸爸迎終點。然而在場又一發現，見大人們帶同單車，少年子女甫起跑，媽媽們立即帶頭盔飛單車向終點進發。原來如此，看來我要好好鍛煉單車技術了。

4公里的跑手種類繁多，學生遊客老人家齊集，相對21公里半馬跑手的專業姿態，這裏的參加者大概是初試牛刀。女兒說沿途更見到有幾個年輕媽媽帶同8、9歲的孩子同跑。女兒以22分54秒成績完成4公里，說比起去年跑2.4公里感覺更順利，見到獎牌，阿娘比她更興奮。我打趣說將來跑21公里呀不如？她竟然點頭說好。

文：周游

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