什麼是快樂？該報告的衡量標準不止限於經濟表現，主要還有幾個考慮項目，包括健康預期壽命、社會支持、信任、政府的貪腐程度、在生活上能自由選擇等。

台灣經濟低迷，是當地社會的普遍話題，但台灣人的微笑和人情溫度無處不在。下雨天，我跟臨時住處的管理員借了一把雨傘，回去時卻不知道怎麼丟失了，心想賠錢給他便好了。掏出300新台幣，沒想到管理員硬是不收，倒是我在堅持，最後他勉強收下100新台幣（約26港元）。這事若發生在香港，恐怕管理員沒這麼客氣吧？

「不買沒關係」的服務態度

連逛百貨公司和商場亦有人情溫度。經過美容專櫃，專櫃小姐正促銷向人流送試用品，乍一看是台灣品牌的雪耳眼膜，我就本能反應急忙推卻，心想天下沒有白吃的午餐嘛。

「小姐，不買沒關係！包裝盒子打開了，就是讓妳先試試看。」她溫柔地說。我一怔，接過試用裝眼膜，又果然可以順利離開美容專櫃，沒有嘮叨、刁難和蠻纏，與香港的零售和服務業態度是天壤之別。

走在台北街頭，經常亦會看到很多掛着笑臉的「YouBike」標誌單車停泊在路邊。這是台北市政府交通局為推動綠色減碳生活，鼓勵民眾以單車作為短程接駁交通工具而設置的。單車租用4小時內，費用是每30分鐘10元新台幣起跳，玩4小時才80元新台幣（約港幣21元），好不愉快！當然，須有當地手機號和悠遊卡（類似八達通），先註冊成為會員才能租用。若是非會員租用，要先付押金2000新台幣（約港幣532元）。

熟悉台灣生活的，也知道當地大學校園的特色是佔地寬廣，山明水秀，學生們常很喜歡在校園內騎單車去上課和往返宿舍，不然從一棟大樓走路往另一楝大樓往往花上10分鐘或以上。最典型的例子是國立臺灣大學，在校園的婆娑樹影下學生們常踏着單車穿梭，好不悠然自得和愜意！

快樂，是台灣的標誌。

文：Janice Wong

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