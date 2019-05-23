怎樣營銷「過季」時尚服飾？

跟市場上的奢侈時尚網店不同，The Outnet以銷售品牌的「過季」服飾為主打。對消費者來說，那裏顯然是「執平嘢」的地方，那作為這所網店的採購及銷售總監，Vikki Kavanagh又怎樣塑造出貨品「又平又襟睇」的形象？

「對我們來說，為顧客提供足夠的款式非常重要，所以我的團隊必須要尋找客人想『一穿再穿』的設計，看起來既時尚，卻又不要太過『當下』。另外，從採購、為商品拍攝以至推銷，我們亦會作高度篩選，每個過程均做得相當仔細和徹底。」

在時尚界擁有超過20年買手工作經驗的她，認為每個女人都應該投資以下的時尚單品。「就我自己而言，無論什麼季節，都需要擁有一件優質的白襯衫；另外，我有大量的trench coat，它們非常適合塑造層次感的造型及在四季的任何時候穿著。還有就是一條黑色皮褲，方便作輕鬆的打扮。我亦愛投資購買合適日間工作到晚間出席晚宴的裙子，而且必須要配合精緻的高跟鞋及clutch。」至於穿衣風格方面，她教路：「要為自己尋找一個多變的風格，最後，還需要一副很好的太陽眼鏡。」

網店的商業策略

對時尚產業有認識的人，也該知道要成為一名出色的時裝買手，除了對優良品牌有相當的認知，還必須對數字敏感——擁有生意頭腦。帶領着一所營業額高企的時尚網店前行，Vikki Kavanagh認為必須作多方面研究，「要經營一盤生意，我們除了不斷留意潮流趨勢，還會透過Global Insights Team來監測顧客的態度與生活方式，必須要知道世界不同地方的顧客喜歡什麼品牌。同時，根據這些分析資料編輯整理，加以個性化和地理定位，以確保顧客從網上看到的內容、銷售的貨品與潮流趨勢及季節相關」。

在The Outnet成立的這10年期間，相信不少人也好奇他們是怎樣從眾多時尚品牌手中得來那批過季的「生招牌」，說起來，原來這與經營生意的學問大有關係，Vikki Kavanagh表示：「我們會透過期貨合約的形式與品牌交易，我們的90%貨源均直接向品牌購買回來。擁有多方面的策略，意味着我們能為顧客提供經過篩選、合適的貨品，同時推動循環經濟，為過季產品帶來新生。」另一方面，與設計師及品牌「打好關係」亦是致勝的因素之一， Vikki Kavanagh補充：「我們非常自豪能與不同的奢侈品牌建立牢固而互惠的關係，而10周年紀念系列亦正體現出這一點。事實上，我們透過不同的層面與品牌合作，不僅止接受他們的過季服飾，還會跟他們合作聯手推出獨家限量系列。」

電子商務持續急速發展

在當今的數碼世代，近乎所有人也急趕電子世界的節奏 ，曾在傳統實體百貨公司工作過的Vikki Kavanagh又怎樣看這股趨勢？「網上零售的步伐相當急速，我們必須快速應對正在發生的事情，不僅在奢侈品市場上，還有面對我們的客戶。相信這是跟實體店最大的分別。」那麼，她對電子商務（e-commerce）的未來發展，又有什麼看法？「電子商務正以驚人的速度增長，我預計這種增長速度將繼續保持，甚至會在接下來的幾年當中，出現戲劇性的發展。記得我們在2009年面世的時候，當時對於一眾時尚品牌及消費者來說，網上市場依然很細小，跟現在對比，如今的市場已變得充滿機會。」

查詢：The Outnet www.theoutnet.com

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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