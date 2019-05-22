神奇「侍酒師」 針刺木塞取佳釀

毋須打開木塞 免葡萄酒氧化

近年市面出現一款名為Coravin的革新葡萄酒取酒器，喜歡葡萄酒的你或許聽過甚至用過。這個取酒器的特色是不用打開葡萄酒的橡木塞，也可以抽取瓶內的葡萄酒，而瓶內的酒因接觸不到外面的氧氣，故可繼續存放。聽起來是否很神奇？這是品牌創辦人兼醫學儀器發明家Greg Lambrecht的創意發明，他利用針頭刺入橡木塞提取葡萄酒，並同時向樽內注入惰性氣體——氬氣，避免葡萄酒氧化。酒針取出後，橡木塞會自動密封，保持酒體原始狀態。至於樽蓋則需換上另一Coravin蓋方可使用。我覺得這個取酒神器實在太棒，對於我這種沒可能一個人喝完一瓶葡萄酒的人來說，實在是喜訊！以後不用擔心浪費珍貴的陳年葡萄酒，可留待明年再喝，試試其變化。

你可能會問抽取過的葡萄酒真的可以留待明年再喝？如果是開蓋的那款是不可以，品牌建議在3個月內喝完。但如果是經木塞取酒的那款則沒有問題。去年我曾與Greg見面，在他安排的盲品試酒會中試了兩支同一年份、同一系列的葡萄酒，其中一瓶是4年前抽取過一杯酒，另一瓶則是新開。盲品目的就是要我品試兩者有沒有分別，最後我真的未能分辨出來。

近日Coravin推出全新型號Model 11，它的設計十分數碼化，只要把針頭刺入木塞後，便可以自動倒酒，以前要雙手用才可倒酒，現在單手也可以，還可以選試飲分量或1杯分量。另它設有藍牙裝置，可以下載Coravin Moments App，提醒你氬氣幾時用完。而這個App亦有葡萄酒配不同食物、電影、音樂等推介。還加送醒酒器噴嘴，噴一次大約等同於醒酒60分鐘。

試用了這個新型號，感覺很數碼化，像Iron Man裏那些時尚有型的家居產品，買來送給爸爸或男友就很酷。

價錢：$6880（Model 11）

查詢：3752 2009（wine etc）

有型神器 極速醒酒

朋友送了一瓶高級紅酒，你想跟他立即品嘗，但又知道此酒需要時間「唞氣」，怎麼辦？無問題！iFAVINE的智能侍酒師iSommelier幫到手。這個葡萄酒器物很好玩，放在家中亦簡約有型。

空氣中約有21%是氧氣，而這個醒酒器可過濾出濃度達90%的氧氣，再透過特製玻璃管導入至玻璃瓶的底部，與酒結合。傳統的醒酒方法經1分鐘之後，只有表面的紅酒被氧化，但這種從底部導入氧氣的器物，可以讓紅酒更平均地接觸氧氣，使用2分鐘就有等同約1小時的傳統醒酒效果。

如果你不知道那瓶紅酒要醒酒多久才有最佳狀態，那你可考慮選用iSommelier Pro升級版，此版本可連結它的專用App，只要你對着那瓶紅酒拍張照片再上載至App，它便會建議你最佳醒酒時間，亦可透過App遙控醒酒器啟動，十分high-tech！而其建議的醒酒時間也不是亂來的，因為品牌邀請了多位世界知名的侍酒師為合作伙伴，提供醒酒時間的建議，有如你的私人智能侍酒師，隨時為你服務。

我測試過這個醒酒神器，對於單寧重的紅酒，經醒酒後能令單寧幼滑，但對於比較輕的紅酒，醒酒後其實沒有明顯分別。還有一點要注意，雖說使用2分鐘等於1小時的醒酒時間，但其實要因應葡萄酒的不同情况而自行決定，最好不要一次過醒酒太久，以免因過度醒酒而錯過最佳品嘗時機。

價錢：$7980（iSommelier Pro）

查詢：www.lanecrawford.com.hk

「神仙棒」一浸 數秒變陳酒

雖然Clef du Vin不是新的葡萄酒小器物，但我覺得它是很有趣的醒酒器。醒酒鎖匙是通過特製金屬以加速葡葡酒的氧化過程，只要將鎖匙上的圓點浸入酒中，便可柔化紅酒的單寧，感覺就如加速了醒酒度，亦可降低白酒的酸性，釋放果香。100毫升分量的酒接觸1秒就等於陳化約1年的效果。我建議不要拿貴酒測試，但用300元以下的葡萄酒，跟朋友邊試這「神仙棒」邊討論當中分別，真的頗好玩。

價錢：50美元（約390港元）

查詢：us.peugeot-saveurs.com

「聰明蓋」偵測氣泡含量

香檳喝不完時，L'ATELIER DU VIN 氣泡指示蓋便大派用場。當蓋上氣泡指示蓋，便可維持瓶中的壓力及香檳氣泡。這小工具設有獨特的紅白相間感應閥，告訴你香檳內的氣泡含量，當感應閥下降時，便代表瓶中的氣泡開始減少，要盡快KO。

其實香檳最好是即開即喝，但如果真的喝不完，這小工具也是好幫手！

價錢：40歐元（約350港元）

查詢：www.atelierduvin.com

酒瓶戴「表」測溫

這個Menu Wine Thermometer表面看似是智能手表，其實是葡萄酒溫度計！很Cool吧？葡萄酒溫度計對於飲家而言，真的很實用。我們有時開了瓶，才發現那白酒或香檳太凍，沒什麼味道，未能發揮最佳狀態。但有了這個葡萄酒溫度計，便可以知道這酒是否需要「唞一唞」，要放在室溫中多一段時間才喝。其實紅酒也需要它，有時我們在酒櫃中拿出來，溫度也是太低，需要放在室溫中「唞一唞」；又或者在夏天時，把紅酒帶到餐廳吃飯時飲用，由於室外氣溫太高，令紅酒變熱，這時候若帶上溫度計便可測試，如酒太高溫，便可雪藏一會再品嘗。這個便攜的溫度計可從瓶身探測其溫度，外形亦很酷，適合送給葡萄酒迷作禮物。

價錢：15美元(約120港元)

查詢：www.luminaire.com

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會的評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。

sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

場地提供：wine etc（中環店）

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com