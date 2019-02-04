Gadget﹕Head-Fi迷有耳福 DAP耳擴合體 靚聲隨身

對於有玩開DAP的用家，耳擴是另一個考慮入手的器材，其作用等同家用Hi-Fi中的擴音器，主要功能是加大播放器輸出的電流，同時保持最低失真的效果。由於高級耳機為了提高音色，會加大抗阻值以令耳機可聽到更多細節，但高抗阻下一般DAP輸出的電流不夠大，耳機便有機會冇聲，或出現聲量太細的情况。而耳擴的最主要功能就是將DAP的電流輸出加大，令這些高級耳機得以發揮其細緻音色。不過，高質素電流控制的耳擴，一般都體積不小，連同DAP帶出街便有點累贅。

基於以上原因，坊間有廠商推出DAP與耳擴二合為一的機型，其中播放器生產商Astell&Kern在2017年便推出內置耳擴的DAP，型號為KANN。事隔兩年，廠方最近再新推KANN CUBE。由於要將DAP及耳擴合一，體積少不免會變大，當年推出KANN時，厚度上（25.6mm）已比當時同廠普通的DAP厚，但流動性上仍算不錯；但今次推出的KANN CUBE，其厚度為31.5mm，相比同樣內置兩粒ESS ES9038PRO SABRE 8聲道解碼芯片型號A&futura SE100，厚度上足足多出1倍，可說是眾多DAP產品中的重量級產品。

重編線路 可接軌家中音響

機體變大，其中一個原因與今次推出的線路設計有莫大關係。由於KANN CUBE的目標不單止是一部高質素流動播放器，廠方更想將機體當成家用播放器的另一個選擇，所以特別重新編排機體的線路。因此，KANN CUBE的平衡插槽最高輸出可達到12V RMS之外，另一個重點是設有Mini XLR插槽，用家可透過原廠推出的3針XLR Y型接線，直接與家中Hi-Fi音響接軌，方便在家中聽歌。至於電量方面，KANN CUBE最長可連續播放9小時，比上一代的KANN（6.5小時）更長，亦支援快速充電功能，可在4小時內完全充滿電。

5吋輕觸屏方便 選曲順暢

操作方面，KANN CUBE屬中價位產品，機體雖只內置4核心處理器，但在實際操作時相當順暢，完全沒有「窒」的感覺，配合5吋輕觸式屏幕，無論選曲或進行設定都相當方便。上一代的KANN設有雙記憶卡插槽，支援microSD及SD卡擴充容量，不過今代只會保留microSD單插槽，配合內置128GB容量使用。而新機亦支援串流音樂手機App，包括Spotify、KKBOX、QQ Music、Pandora、JOOX等，用家只需要將對應的Apk安裝檔案放入記憶卡中，並插入KANN CUBE，便可自行安裝。

■規格

屏幕：5吋1280x720像素觸控式

解碼晶片：ESS ES9038PRO SABRE 8聲道 x 2

訊噪比：117dB（單端/平衡）

容量：內置128GB/支援microSD

連續播放時間：約9小時

連接：3.5mm、2.5mm、mini XLR、USB Type C、Wi-Fi、藍牙4.2

體積/重量：140x87.75x31.5mm/493g

售價：$12,980

查詢：3188 0767

文：勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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