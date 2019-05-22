Watch Out﹕峇里淨灘活動 廢膠變環保表帶

記得多年前第一次到印尼峇里，也是因為有關海洋保育的工作出差。當地的自然美景與數以千計的大小寺廟，讓峇里島在當地有眾神之島（Island of the Gods）之稱，其陽光與海灘一直深受世界各地旅客青睞，但因為海洋污染，當地的塑料垃圾山可能會淹沒美景。

「2050年海洋垃圾多過魚！」

據前年的新聞報道，印尼每年排放多達129噸垃圾至海洋，是繼中國後全世界第二多。大量未經處理流入海洋的垃圾，導致印尼周邊海洋出現嚴重水污染問題，例如海洋生物被膠袋纏繞致死、廢膠堵塞水道等。不少原本美麗的沙灘，飄滿飲管和食品包裝紙。峇里地方政府表示，他們每日須派遣700多名清潔工、35輛垃圾車，每天將海岸線上多達100噸海洋垃圾運至堆填區，但清理完畢後第二日便打回原形。這次Breitling特別選擇在峇里發表跟海洋保育機構Ocean Conservancy合作的新表，正是讓大家正視這問題。

品牌特別請來Ocean Conservancy代表Nike Mallos和品牌的Surf Sqaud衝浪行動隊成員Kelly Slater、Stephanie Gilmore、Sally Fitzgibbons，在新表發布會舉行之前，跟來自東南亞地區的媒體和表行舖家，以及來自峇里島及周邊地區的數百名義工，一同到當地海灘執垃圾。淨灘活動最後從海灘上清除了數百公斤的垃圾和塑膠。

Nike Mallos是該機構的Trash Free Seas項目總監：「大家可能也看過一張相片，海馬以尾巴捲着棉花棒在水中漂流，情况令人擔憂。現時全球每分鐘也有相等於一架垃圾車的垃圾量掉到海中，有研究預測，如果我們再不採取行動，在2050年，海洋中的垃圾將會多過魚！」

我們或多或少也從不同渠道讀到廢膠對海洋生態的影響，但當親身在沙灘上清潔時，感覺特別深。發泡膠在沙灘上散落成細小的粒粒和碎片，因為經過太陽照射或風化，變得非常鬆散和脆弱，幾乎不可能完全清理；部分如尼龍的膠料、或是各種不同形狀顏色的膠製品如包裝紙，也會散裂成碎片，纏在植物之間，難以清除；而大家或者不知道的是，海灘上最常見的廢膠原來是煙頭，其原材料是一種名為醋酸纖維素的膠料。在清潔沙灘時，最難的地方並不是清理大件垃圾，而是分辨在沙灘上滿佈的細碎疑似垃圾，究竟是石頭、貝殼、樹枝或是膠垃圾——連人類也難以分辨，動物在海洋中就更不可能分辨得到哪些是食物，哪些是廢膠。一旦膠粒被魚類吞入，人類再進食這些魚類，最終受害的也是我們自己。

廢棄魚網變出耐用表帶

今次的淨灘活動是3名衝浪運動員首次以Breitling的Surf Sqaud身分合作，曾獲得11次世界衝浪比賽冠軍的Kelly Slater表示：「我一直認為海灘就是我們的工作室，我想我可以代表整個衝浪行動隊發言。我們在這裏所見的以及世界各地海洋和沙灘上的情况，令人怵目驚心。每個人都可以為更清潔的環境做出貢獻——為了我們自己，也為了未來世世代代。」Kelly Slater本人也成立了以魚網循環物料製作衣服的時裝品牌Outerknown，為環保多出一分力。

品牌這次跟海洋保育機構Ocean Conservancy合作推出的腕表同樣着重環保。SuperOcean Heritage Ocean Conservancy限量版腕表直徑44毫米，精鋼表殼配有藍色條紋緞面和純藍色緞面兩條NATO尼龍表帶，由ECONYL紗線製成。此材質為尼龍廢料改造而成的創新物料，取材自世界各地海洋中的廢棄魚網。表帶堅固耐用，ECONYL紗線材質可無限循環使用，表盒包裝也由100％回收材料製作——Breitling的目標是在今年底將所有產品包裝改用上環保回收物料。

腕表表底蓋刻有海洋保護協會標誌和限量版標誌「1 OF 1000」，採用Breitiling 13型機械機芯，搭配超硬防刮、抗震的單向旋轉表圈，12時位置設有熒光中心點，對潛水員而言是非常實用的功能。圓點與分針和時針均塗有Super-LumiNova熒光塗層，在黑暗環境散發跟海洋主題呼應的藍光，表盤也加入了藍色標誌、藍色中央秒針和飾有藍色或鍍鎳色標。

峇里禁用即棄塑膠產品

很多人提起Breitling，可能會首先想到它的Navitimer飛行員腕表，但在1957年首次推出至今，SuperOcean已取代Navitimer，成為品牌最熱賣的系列。品牌這次的環保項目，提醒大家人人都可以在維護海洋生態健康和沙灘潔淨的行動中發揮重要作用。表款的部分銷售金額將捐贈Ocean Conservancy，贊助對抗海洋污染的全球行動。

要對抗海洋污染，的確需要企業、環保主義者、政府等不同單位站在同一陣線，像今次的淨灘活動也是Breitling、Ocean Conservancy和當地政府，加上社區組織合作才能成事。峇里政府自去年底開始實施全省禁止使用即用即棄的塑膠產品，包括購物袋和飲管。香港政府又會在何時立法「走塑」呢？

文：Tung Cheung

編輯/王俊杰

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：2295 1088