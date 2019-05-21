副刊
Happy PaMa 教得樂 第242期

Happy Pa Ma

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論盡教育：兒童關注什麼？

【明報專訊】上周回娘家，老媽給我一大碗廿四味涼茶，說是奉老爹之命給我降火。老爹說我鬧人唔使本，指名道姓，不留半寸餘地，有失君子諷人以德之道。老人家一番好意，不敢不從，於是一飲而盡，唯唯諾諾，不置一詞。老爹老矣，他終究是上一代人物，平生謹言慎行，成日怕我稱呼人少，得罪人多。唉！他忘記王師奶已是有兒有女的中年婦人，兒子且已大學畢業。看世情，有自己見解；閱人心，不隨波逐流。鬧人是苦事，唔㷫就唔會動肝火，有啲人唔指名道姓真係唔知鬧緊佢，或者裝傻扮懵詐唔知。

專門為孩子製作新聞

好啦，飲完廿四味，暫且養養浩然之氣，講下兒童問題。《紐約時報》（New York Times）是一份甚有地位的美國傳統大報，它於2017年5月第一次特別為8至13歲兒童製作The New York Times for Kids特別版面，內容與成人版面相近：包括時事、藝術、科技、美食、評論、旅遊、電影介紹等等。用字較淺易，插圖較生動。主編在發布會上有幾句動人的話：誰說孩子不需要專為他們製作的新聞？我們的目標不僅是幫助孩子們了解他們所生活的複雜世界，而且通過專門為他們設計的內容，讓他們領悟到印刷媒體的樂趣。

培育兒童世界視野

這真是仁者的赤子之心，一份甚有江湖地位的世界性大報，能於龐大的編務之餘，兼顧兒童成長，培育兒童世界視野，這叫企業良心吖！想王師奶幼時，香港尚有《兒童樂園》、《小朋友》這類讀物，依稀還有一份《兒童報》，現在已成歷史了。《紐約時報》兒童版編輯還列舉兒童下列事項（王師奶深信是經過紐時的調查和統計）：

孩子好想加入對話中

孩子比成人有好奇心

孩子知道不應該說謊

孩子知道現金好重要

孩子知道和而不同

孩子喜歡每天都學會一些新事物

孩子比你想像中聰明

孩子可以將任何地方變成遊樂場

孩子可於瞬間作出改變

孩子對事物的感受與成人相同

小朋友有自己的主意

家長們，看過上述報道後，再想一想自己的兒女，原來小朋友有他們自己的觀感，有自己的主意，我們是不是應該改變一下目前的相處方法，不要由上而下，常常牽着他的鼻子走。雖然父母愛子之心無微不至，但孩子也是一個個體，父母也要尊重他們的感受。

《紐約時報》兒童版現時逢每月最後一個周日刊出，在電腦上可翻譯為中文，譯文流暢可讀。還有售價奇低，每期一美元。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第242期]

相關字詞﹕兒童 紐約時報 報紙 論盡教育 王師奶 名人kol

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