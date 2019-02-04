教大GPS：手機當奶嘴 影響幼兒情緒控制能力

建議限制嬰幼兒看屏幕時間

自從智能手機和平板電腦普及以來，電子產品對幼兒來說不再陌生。根據學者Hayley Barr今年的研究，72%幼兒使用電子產品主要是觀看電視節目，除了從電視看，幼兒更常使用手機等流動裝置欣賞節目。美國兒科學會2016年發表家庭屏幕時間指引，建議家長限制18個月以下嬰幼兒的屏幕時間；世界衛生組織則於上月發表最新指引，建議家長不應給2歲以下嬰幼兒觀看電子屏幕，2至4歲幼兒的每日屏幕時間不應超過一小時；對於大一點的幼兒，世衛建議家長應合理地安排屏幕時間，倡導幼兒多參與健康活動，如充足睡眠、積極戶外活動、健康飲食、親子互動等。

但是遵從上述指引的家長並不多。根據學者Victoria J. Rideout於2017年的研究，在美國2歲以下嬰幼兒的屏幕使用時間大約為每日1小時，2至4歲幼兒大約2小時；學者Ip則發現香港幼兒的屏幕時間大約為每日3小時。而家長使用電子產品的情况更是不用多說。

學習Apps需多互動多交流

這種情况如何影響幼兒的學習呢？我們通常用科技干預（technoference）來形容科技產品對人際互動、幼兒情緒與注意力的影響。例如，家長使用手機時通常表情冷漠、缺乏交流，與幼兒應答時容易表現出不耐煩，此類行為會深深干擾幼兒學習。Jenny Radesky的研究亦發現，當幼兒哭鬧不止，家長傾向用手機來分散幼兒注意或使其平靜，這亦會影響幼兒自身對情緒和行為的控制能力。

而另一方面，電子產品普及的確為幼兒學習提供了新的平台。各類學習型Apps和內容方興未艾。但家長也需要留意，相較於屏幕學習，幼兒在真實的互動情境中能獲得更佳學習效果。因此，我們建議家長在選擇學習產品的時候，留意其互動性和交流性。也就是說，當幼兒使用電子產品學習時，最好有親身參與操作、與別人交流對話的機會。另一方面，家長和幼兒一起使用電子學習，能提升幼兒的學習成效。

總而言之，在電子化時代，我們不能忽視電子產品對幼兒發展的影響。合理地計劃電子產品的使用時間，讓幼兒養成健康的作息和運動習慣，減少科技干預，並明智地選擇適宜幼兒的學習內容，才能充分享用科技帶來的便利，讓幼兒更好地學習與成長。

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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文﹕孫瑾（教大兒童教育及發展科學研究中心副總監及幼兒教育學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第242期]