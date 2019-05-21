副刊
Happy PaMa 教得樂 第242期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

客座隨筆：父親缺席更好嗎？

【明報專訊】早前機構同工在網上分享了一個研究，是關於「嚴父」比「缺父」更影響青年人的犯事率。研究一出，迴響很大，有正面的，也有負面的。正面的，會明瞭「嚴父」跟「缺父」同樣對子女不好，所以要做好父親的角色；負面的，會認為寧願是「缺父」，總好過有「嚴父」，因為「嚴父」更讓孩子感到絕望。

嚴父缺父非孩子樂見

分享這個研究，不是要比較「嚴父」及「缺父」哪一樣較好，因為缺席父親跟沒有做好父親角色者，對孩子同樣帶來不同程度的負面影響。確實，我也經歷過小時候父親常在外地不在身邊的日子，加上他又是一個「嚴父」，因此，父女關係日漸疏離。我曾經羨慕同學跟她們的父親有很親密的關係，但當自己父親在家時，卻又感到不自在。

長大成人後，我會覺得沒有父親的生活是可以的，但其實，父親對自己的影響早已根深柢固。縱然跟父親的對話不多，但卻十分在意他的說話，無論是正面的、負面的，都會記在心中，是壓力，也是動力。

誠然，如果父親是「嚴父」，親子關係會弄得很差，甚至造成身心傷害，作他子女的，可能寧願沒有父親反而更好。但事實是，我們每一個都需要父親，只是我們需要的，是一位好父親，一位能堅守自己角色，願意與孩子建立關係的好父親。

「嚴父」及「缺父」，同樣不是孩子樂見的。當我們這一代已為人父/母的子女，回望自己童年與父親的關係，便是一個很好的提醒。想當年，你想要一個怎麼樣的父親，今天就請你做好心目中的典範吧！特別是為人父的，你想自己成為孩子眼中的「嚴父」，抑或是他們尊崇的「英雄」呢？而作太太的，你又如何支持及協助丈夫成為子女心中的好爸爸呢？

建立寶貴親子情

或許我們這一代，在過去甚至現在，都未與父親建立起良好的關係，但不要讓這種關係成為我們與下一代建立關係的絆腳石，反倒要成為我們的動力，藉着自己過去的經歷，更能體會到父親角色的影響力，建立寶貴的親子情誼。

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心父職教育主任

文﹕李敏華

[Happy PaMa 教得樂 第242期]

相關字詞﹕名人kol 李敏華 客座隨筆

上 / 下一篇新聞

點止配鯪魚球！蜆蚧隱藏菜單
點止配鯪魚球！蜆蚧隱藏菜單
蜆蚧比併：大廚盲品蜆蚧 選出最飽滿鮮香
蜆蚧比併：大廚盲品蜆蚧 選出最飽滿鮮香
航拍達人吳偉棠 換個角度 攝出香港魅力
航拍達人吳偉棠 換個角度 攝出香港魅力
後記：遇上恩師 愛上教書
後記：遇上恩師 愛上教書
錯用洗衣粉 白波鞋愈洗愈黃
錯用洗衣粉 白波鞋愈洗愈黃
清洗貼士：波鞋可機洗 忌長時間浸泡
清洗貼士：波鞋可機洗 忌長時間浸泡
日常護理：一貼防「蝕底」
日常護理：一貼防「蝕底」
備戰考試﹕「聰明藥」補腦催谷 弄巧成拙隨時傷身
備戰考試﹕「聰明藥」補腦催谷 弄巧成拙隨時傷身
亂服坊間「補品」 可致手震頭暈
亂服坊間「補品」 可致手震頭暈
備戰考試﹕醒腦早餐 增專注力迎考試
備戰考試﹕醒腦早餐 增專注力迎考試
本周Focus．採訪手記﹕小一叩門　家長勿施壓
本周Focus．採訪手記﹕小一叩門　家長勿施壓
活動推介﹕森林探索尋找蝙蝠
活動推介﹕森林探索尋找蝙蝠
活動推介﹕做賣旗義工助SEN童
活動推介﹕做賣旗義工助SEN童
重要日子提提你！
重要日子提提你！
上一課：室內場設斜台玩花式 小車手大顯身手 騎平衡車飛jump
上一課：室內場設斜台玩花式 小車手大顯身手 騎平衡車飛jump
問專家：吃蔬菜仍便秘纏身？攝取量成關鍵
問專家：吃蔬菜仍便秘纏身？攝取量成關鍵
粵劇教育：融合中西表演元素 小老倌跳出 粵劇框框
粵劇教育：融合中西表演元素 小老倌跳出 粵劇框框
童讀好書：自身經歷化成繪本 經驗小書 引共鳴
童讀好書：自身經歷化成繪本 經驗小書 引共鳴
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
讀樂樂：不一樣的葬禮 繪本中的生命教育
讀樂樂：不一樣的葬禮 繪本中的生命教育
玩創校長：復仇者聯盟與親子相處
玩創校長：復仇者聯盟與親子相處
喜閱愛麗絲：師生閱讀文化交流之旅
喜閱愛麗絲：師生閱讀文化交流之旅
小學雞媽媽：臉書的「當年今日」
小學雞媽媽：臉書的「當年今日」
半職爸爸：《玻璃面具》裏最沒用的人
半職爸爸：《玻璃面具》裏最沒用的人
日式育兒記：日本人的黃金周
日式育兒記：日本人的黃金周
言語自聊：害羞型小孩學語兩招
言語自聊：害羞型小孩學語兩招
教大GPS：手機當奶嘴 影響幼兒情緒控制能力
教大GPS：手機當奶嘴 影響幼兒情緒控制能力
辣媽CEO：怪獸家長養殘孩
辣媽CEO：怪獸家長養殘孩
論盡教育：兒童關注什麼？
論盡教育：兒童關注什麼？
比武巡遊賀譚公誕 摸百呎金龍沾好運
比武巡遊賀譚公誕 摸百呎金龍沾好運
知多啲：天后×譚公 昔聯合賀誕
知多啲：天后×譚公 昔聯合賀誕