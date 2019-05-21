客座隨筆：父親缺席更好嗎？

嚴父缺父非孩子樂見

分享這個研究，不是要比較「嚴父」及「缺父」哪一樣較好，因為缺席父親跟沒有做好父親角色者，對孩子同樣帶來不同程度的負面影響。確實，我也經歷過小時候父親常在外地不在身邊的日子，加上他又是一個「嚴父」，因此，父女關係日漸疏離。我曾經羨慕同學跟她們的父親有很親密的關係，但當自己父親在家時，卻又感到不自在。

長大成人後，我會覺得沒有父親的生活是可以的，但其實，父親對自己的影響早已根深柢固。縱然跟父親的對話不多，但卻十分在意他的說話，無論是正面的、負面的，都會記在心中，是壓力，也是動力。

誠然，如果父親是「嚴父」，親子關係會弄得很差，甚至造成身心傷害，作他子女的，可能寧願沒有父親反而更好。但事實是，我們每一個都需要父親，只是我們需要的，是一位好父親，一位能堅守自己角色，願意與孩子建立關係的好父親。

「嚴父」及「缺父」，同樣不是孩子樂見的。當我們這一代已為人父/母的子女，回望自己童年與父親的關係，便是一個很好的提醒。想當年，你想要一個怎麼樣的父親，今天就請你做好心目中的典範吧！特別是為人父的，你想自己成為孩子眼中的「嚴父」，抑或是他們尊崇的「英雄」呢？而作太太的，你又如何支持及協助丈夫成為子女心中的好爸爸呢？

建立寶貴親子情

或許我們這一代，在過去甚至現在，都未與父親建立起良好的關係，但不要讓這種關係成為我們與下一代建立關係的絆腳石，反倒要成為我們的動力，藉着自己過去的經歷，更能體會到父親角色的影響力，建立寶貴的親子情誼。

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心父職教育主任

文﹕李敏華

[Happy PaMa 教得樂 第242期]