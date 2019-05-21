日式育兒記：日本人的黃金周

以我老公，即一般サラリーマン（打工仔）為例，他說放假前跟同事每次談論10天黃金周，不禁幻想到假期後有排山倒海的工作，全部人已經怕怕。其實打工仔不想放假，我明白，但電視機訪問了很多公公婆婆，甚至師奶主婦們，也不想有這10天假，我就覺得很好奇。

外遊是有錢人的事

大家也知道日本人不太喜歡談及自己的生活，但問問有關放假做了什麼，其實也普通不過，我的日本人同事卻告訴我，原來放假前，或者放假後問一些不太熟悉的人放假去哪兒，也是不太好的。她說日本人「認為」有錢的人一般會外遊，所以如果你去日本明星最愛的旅遊勝地夏威夷，旁人聽到就會「嘩」，當然就算你告訴別人去香港，來個短途旅遊，人家也會覺得「這家人也挺會花錢呢，黃金周可以外遊」，因為這個黃金周的機票價錢真的倍升，廉航去香港來回閒閒地七八千，所以在「黃金周外遊」的家庭，在日本人眼中就會是比較「會花錢」或者是「有錢」的家庭。

長假怎能不回鄉？

那留在日本的家庭呢？如果你也有在國內出遊或者回「自家」（鄉下）探親，也是合理的，但如果明明你自家在北海道，但10天黃金周也不回家過，人家便會覺得你應該非常窮或者跟家人關係很差，所以不能回家，這個正正就是我同事的例子了！其實她只是覺得機票太貴，反正可以在這段時間掙些外快，何樂而不為？但她說她也怕撞到鄰居，讓人家閒言閒語，不到凌晨時分也不敢到外頭倒垃圾。你可以說不用理會其他三姑六婆的流言蜚語，但當你住在那個社區，每天被這些無聊人講閒話，其實也真的不能完全置之不理，所以要好像避年一樣避之則吉。

很多人羨慕日本人生活，但我的日本同事卻巴不得離開日本到外地工作，正所謂各有前因莫羨人，每個地方也總有她的好處和壞處，但對於我這些直腸直肚、快人快語的性格來說，總有點格格不入，但起碼我不是日本人，當地人有時也會體諒我，但如果我是日本人，繼續這些我行我素的性格，他們便會覺得我家教很差了。

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

文﹕椰菜媽

[Happy PaMa 教得樂 第242期]