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Happy PaMa 教得樂 第242期

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■睇DSE成績 參透幼園實力？

問：小女開朗，活潑好學，我們沒有宗教背景。她現在獲得聖保祿幼稚園、香港真光中學（幼稚園部）及聖嘉勒小學暨幼稚園取錄讀K1，請問哪一間比較適合？升小機會哪一間比較優勝？哪間是一條龍？另外她還有妹妹，應選一間可幫助妹妹升學？還是應分開考慮？

答：如果用中學文憑試DSE取得「level 4」第4級以上成績的比率來比較，在2015/16年度參加中學文憑試的學生中，聖保祿學校有85%學生達「level 4」以上，3間學校中排第1；香港真光中學有76%學生達「level 4」，聖嘉勒女書院則有71%。以上是中學文憑試成績，相信其幼稚園亦可作參考。3間學校都不是「一條龍」，即小學部不能直升中學，聖保祿和聖嘉勒是直屬，而香港真光則是聯繫關係。如果姊妹性格與智力差不多，便應選一間可幫助妹妹升學，否則應分開考慮。

■金巴倫重中英 易銜接主流小學

問：本人兒子2016年6月出生，於今年9月入讀K1，現有金巴倫英文幼稚園及聖若望英文書院（幼稚園部）取錄。家住41校網，小學目標是41校網的中華基督教會基華小學（九龍塘）、 華德學校及九龍塘官立小學，請問哪一間幼稚園生升上這些小學的機會高一點？

答：首先，你要知道一個事實，香港的官津小一派位講「世襲」、「分數」及「運氣」，與讀哪一間幼稚園完全無關。所以你毋須擔心「讀錯」幼稚園，弄到兒子入不到心儀小學。如果你希望兒子將來讀直資或私立小學，那便要選一些英文好、重視均衡發展的幼稚園。至於你提到的兩間幼稚園，金巴倫以孩子為中心，用蒙特梭利教學法，英文與中文出色；聖若望亦重視語文，尤其是英文。從銜接小學角度看，讀金巴倫比較容易適應主流小學。

■聖方濟各英文好 新油天崇真功課量相若

問：小兒文靜，喜歡看書，獲崇真小學暨幼稚園（小學部）、聖方濟各英文小學取錄，但由於考慮男生升中校網及學費問題，想在居住的31校網叩門，目標為油蔴地天主教小學（海泓道）。請問以上3間學校，哪一間不太催谷，而又有助升上band 1中學？

答：如果兒子獲得崇真及聖方濟各取錄，證明他程度頗高，那麼他應不會覺得該兩間小學催谷。論英文程度，以聖方濟各最高，新油天和崇真的功課不分伯仲。一定要選，我會選聖方濟各。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

文：趙榮德

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