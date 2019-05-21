童讀好書：自身經歷化成繪本 經驗小書 引共鳴

文︰沈雅詩

香港人對經驗小書（Experience Book）或許比較陌生，但其實這個概念在西方由來已久，尤其用於聽覺言語治療。「早在1950年代，歐美的聽覺言語治療師已主張用『經驗小書』來幫助聽障兒童，提升他們的說話及溝通能力。但我認為，它（小書）並非聽障兒童的專利，任何年齡、任何小朋友都適用。」聽覺言語治療師方嘉慧（Clara）說。

提升聽說讀寫認知能力

簡單而言，經驗小書是一本以孩子當主角的自製親身故事書，當中記錄的全是小朋友熟悉、有興趣或印象深刻的事件，藉以引導他們圍繞書中內容多聽、多說、多讀，並提升寫字（認字）及認知能力。

Clara指出，經驗小書可作多方面的「補位」，「不管是因為孩子說話比較『甩甩漏漏』，還是發音不準確、詞彙較少，抑或是生活認知不足等也好，經驗小書都可以派上用場，透過邊畫邊寫邊說，小朋友會特別容易吸收」。她又謂，即使孩子各方面能力都不錯，經驗小書亦可視為親子活動，「因為家長的參與度要很高，需要跟小朋友一起建構故事內容，從中可以更了解他們的喜惡」。

雖說是DIY故事書，但不一定要擅長手作的家長才做得到。Clara強調，只需要一本畫簿、一支筆，便可製作出專屬孩子的書籍來。「不必追求精美，也不在乎畫工，最重要是它傳達出來的信息。」

毋須精美 在乎傳達信息

經驗小書是孩子專屬，他們想談什麼都可以；而家長的角色，就是要把小朋友口述的零碎資料整理成通順句子。「語言能力不高的小朋友，有時只能說出片語，如『我，海洋公園，同爸爸媽媽玩，今日』。家長首先要把他們所說的片語記錄下來，重新組織後，便替小朋友在故事書寫上：『今天，我和爸爸、媽媽到海洋公園玩。』之後，就陪同小朋友朗讀。如有需要，可再仿作多幾句類似的句子，加深他們的記憶。」

為了更吸引小孩子，Clara教路可在書中每個主題張貼有意義的圖片或小實物，「比方說大家構思好今次要用海灘作主題，那大可以事先到海灘拾少許沙粒，然後放入小袋子內，待製作經驗小書時，便把小袋子一併釘在小書頁上。」她補充，當孩子看到圖片、觸摸過實物，會對相關主題有更深刻的認識，有助提升學習效果。

另外，如果家長想更容易掌握小朋友語言發展的進程，Clara建議在使用經驗小書時輔以「點讀筆」，「坊間有些點讀筆可以用來自製點讀圖書，家長可以利用點讀筆記錄孩子在經驗小書每個章節的朗讀表現，日後重溫時，便可比對一下有沒有進步」。

[Happy PaMa 教得樂 第242期]