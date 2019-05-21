粵劇教育：融合中西表演元素 小老倌跳出 粵劇框框

文︰沈雅詩

這天晚上，「花果山」9隻「小猴子」紛紛齊集在青年廣場的綜藝館，他們都塗上厚厚的胭脂粉末、穿起層層戲服，準備為《智破白骨洞》作總綵排。「學校音樂科都教過粵劇，但停留在理論、知識的層面，今次難得有機會親身參與演出，感到很興奮。」在基督教香港信義會深信學校念小六的子俊喜孜孜地說。

好身手音樂感 成踏台機會

子俊雖然從未學過粵劇，但憑不俗的音樂感加上敏捷的身手，獲音樂科老師垂青，推薦他參加青年廣場與碧海粵劇團是次粵劇小演員的招募。只見子俊在台上時而翻筋斗、時而耍纓槍，每個動作都做得有板有眼，似乎一個月來的「特訓」也有點成績，「都不容易的，打側手翻要練習很多次，腳又很難伸直，亦試過失手，衣服也被扯得高高『走光』，被其他小朋友取笑」，子俊如是說。

然而轉過頭來，這個大男孩便把一切辛酸拋諸腦後，原因是他覺得「好玩」，「因為這個劇很特別，跟學校老師以前所教的不同，亦跟爺爺平日聽的粵曲很不同」。

子俊所指的不同，是因為這齣劇目加入了很多創新的點子，包括在中樂演奏上加入大提琴、小提琴等西洋樂器，以營造特別的音效；又在「唱、做、念、打」4項戲曲基本功上，滲入魔術、武術、現代舞、中國舞等不同藝術表演元素，為觀眾帶來全新的視聽體驗。

碧海粵劇團於2017年成立，藝術總監及創辦人洪海表示，劇團的宗旨是要在粵劇上做到保育、傳承和推陳出新三大方向，「不能只守着一批老觀眾，所以我希望創作多點緊貼時代脈搏的作品，在意識形態上緊貼普羅大眾，否則粵劇只會走向沒落」。

劇團今趟首次與小演員合作，洪海笑言「有難度」，「要他們不哭不鬧、不找媽媽也是挑戰」，但他認為值得投資時間在粵劇教育上。「不是要孩子做演員、藝術家，只是希望通過粵劇這個手段，提升他們對生活、文學、中文、音樂及體育的興趣。」

貼近大眾 緊貼時代脈搏

《智破白骨洞》是「Art@青年廣場」的其中一個藝術項目，剛於5月10日公演，觀眾反應熱烈，入座率接近九成。青年廣場伙伴關係及聯盟部門副主管陳健康對此感到滿意，「今次是一個很好的新嘗試，以傳統的粵劇藝術做切入點，再用嶄新的方式呈現，令公眾以至年輕人都願意參與其中，提升大家對傳統藝術的興趣」。

[Happy PaMa 教得樂 第242期]