本周Focus．採訪手記﹕小一叩門　家長勿施壓

陳香君解釋，家長表現得愈緊張，就愈易令孩子覺得，自己派了一間不好的學校，所以爸媽急於替他報考其他學校，「很多時小朋友都不太計較入讀哪所學校，對他們來說，只有喜歡的老師及同學，沒有所謂『好』的學校。孩子對學校的印象，主要來自家長的評價。如果家長一直抱怨，一旦小朋友叩門失敗，要在原校就讀，他們便會覺自己入了一間『不好』的學校，影響日後學習情緒」。

父母「表現」也是叩門關鍵

事實上，叩門成功與否，有很多左右因素，除了孩子的面試表現，還包括父母的「表現」。不少學校也明言，會面見家長，看他們的育兒理念是否跟學校的教學方針脗合，因此，能否脫穎而出，責任不單單在於小朋友身上。

我常說，小一遊戲不易玩，甚至已經超出6、7歲小人兒的能力，因此奉勸家長多體諒子女，不要把叩門得失看得太重。最後，想借用陳香君的一番話來鼓勵一眾大抽獎夢碎的爸媽，「就算最終孩子入讀了非心儀的學校，也請父母盡力發掘這間學校的優點，好讓小朋友開心地上學。只要孩子用心讀，總會讀出好成績來」。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第242期]