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錯用洗衣粉 白波鞋愈洗愈黃

【明報專訊】運動鞋的百搭特性，令它成為出勤率最高的鞋履。但又上山又下海，飽經風霜、沾滿塵垢之餘，也吸收了不少日月「精華」——腳汗。即使沒有破爛，時日洗禮殘留的污漬和異味，促使大家送舊迎新，把它掉進垃圾桶。不過，隨便掉棄固然可惜，舊鞋的舒適度也是新鞋難以媲美。其實，一些簡單清理工具和方法，能有效去漬除臭，讓它繼續伴你走天涯。相反，錯的工具加上錯的方法，只令它傷上加傷，或被迫提早「退役」。

運動鞋清潔保養品牌Reshoevn8r的清潔護理專家林朗庭（阿包）自小鑽研鞋子護理方法，近3年來每天處理客人送來的運動鞋，曾遇上不少「奇難雜症」，他分享清潔時一些要注意的地方。

貼士一：鞋帶拆除清洗

阿包提醒，清潔鞋子不要貪方便，需先把鞋帶拆出來，另行手洗或機洗。「很多人把運動鞋買回家後，直至把它掉進垃圾桶也未曾拆除或更換過鞋帶。」他說大部分人都忽略了鞋帶的衛生。「鞋帶不但沾滿塵垢污漬，其遮蓋之處（尤其是鞋舌）亦是常見藏污納垢的地方。另外，如果穿引鞋帶的金屬環生鏽，更有可能弄污鞋舌。」

貼士二：裝鞋撐免變形

為免鞋子在儲存和運送時受擠壓而變形，一般鞋廠都會在新鞋的鞋籠中塞滿雪梨紙或安裝鞋撐。阿包說鞋撐十分有用，他在一對扁塌塌的運動鞋安裝鞋撐後，鞋形變得立體堅挺，方便清理表面的坑紋。而鞋撐方面，建議用可調節長度的款式，以確保支撐力充足，適用各式長度的鞋子。「當完成表層清潔後，如有需要放進洗衣機作深層清潔，亦可安裝鞋撐避免脫水期間扭曲變形。」

貼士三：稀釋清潔劑忌用自來水

「清潔運動鞋表面時，要避免用含酒精的消毒濕紙巾，以及漂白水、洗衣液或洗衣粉等含化學成分的清潔劑，因有可能破壞運動鞋物料，例如令白色的皮革變黃。」他建議用由椰子油等天然植物提煉的清潔劑，一來不損害鞋子皮革，亦可起滋潤作用，令質地保持柔軟。清潔劑要用蒸餾水或礦泉水稀釋，和水的比例大約1比4。「但要避免用水喉水，因為若喉管中有銅鏽會弄污運動鞋。」

貼士四：「擦膠」對付頑固污漬

清潔表層時，先用毛巾抹走鞋面的塵垢，再用鞋刷配合經稀釋的清潔劑，用打圈的方式擦走污漬。他說各款鞋刷的毛軟硬度各有不同，提醒清理鞋面時需用軟毛。「用豬鬃毛製成的毛刷較柔軟，可避免弄破鞋上的線口，或刮花皮革及脆弱的網面物料。」而用合成鬃毛製成的中度和硬度刷毛，則適宜清理較堅硬的中底（即鞋底邊緣外露部分）及大底（即鞋底接觸地面的部分）。

另外，一款原本用來清潔麖皮的專用擦膠，抹擦運動鞋上的頑固污漬也很有效。「擦膠抹擦運動鞋後，不要掃走鞋面的擦膠碎，用鞋刷配合清潔劑在上面繼續抹擦會有磨砂效果，有助清理鞋子『窿窿罅罅』」。

貼士五：弄污即時清理

阿包建議弄污運動鞋後要盡快處理，以免污物滲入皮革深層。若在街上發現鞋上有污漬，可即時用一款內含上述清潔劑的專用濕紙巾清理。要注意，切勿猛力捽，否則會把污物壓進皮革深層，應輕柔地把污漬印走或掃走，或嘗試用蒸餾水或礦泉水冲走鞋上的污物。阿包說即使鞋履上沾了排泄物，清潔方法也和上述相同。

貼士六：酒精灑鞋墊除臭

除污漬外，運動鞋的臭味亦令人煩惱。做運動時鞋籠吸收大量腳汗，脫鞋後惡臭冲天令人尷尬。

香港民主民生協進會職業訓練中心資深家務助理導師張鳳娟表示，把臭丸或香精放入鞋櫃無助吸走鞋內異味，建議把小量酒精或白酒均勻地塗灑在鞋墊上，利用酒精的揮發性驅散臭味並預防霉菌滋生。塗灑時要避免接觸皮革。另外，剛穿著過或弄濕了的運動鞋，需徹底吹乾才放進鞋盒或鞋櫃貯存，否則下次穿著時臭味會更濃。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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