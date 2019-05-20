養生帖：強肺益肝 風「邪」不能勝「正」

風邪入侵 百病易發

風邪致病的主要臨牀表現為，發熱惡風、頭痛、汗出、咳嗽、鼻塞流涕、苔薄白、脈浮緩，或肢體顏面麻木不仁、口眼歪斜，或頸項強直、四肢抽搐，或皮膚瘙癢等。

從現代觀點分析，春夏交替天氣驟暖驟冷，氣壓變化較大，稍不留意就會使抗病能力減弱，而致「百病易發」。如患關節炎、女性月經失調、癌症、高血壓、中老年中風、心肌梗塞、皮膚病等。

此外，陰雨綿綿，濕度較大，致病菌或病毒不僅易生長，也易隨風傳播，故傳染病（中醫稱之為春溫及風溫、溫疫等）常易爆發流行，如流行性感冒、流行性腦膜炎、肺炎等。風還可以將花粉等致敏物質吹揚四方，使有敏感性體質的人出現鼻敏感、哮喘等。

所謂防病勝於治療。要預防由季節變化而致的疾病，關鍵在於提高抗病能力，正如《內經》所說：「正氣存內邪不可干，邪之所湊其氣必虛。」提高抗病能力，各種致病因素就不易傷害人體。如果身體有病，就一定要盡早治療。

中醫認為，肺為嬌嫩之臟，極易受風所傷，春夏交替養生重在調養肝和肺。一般來說，調養肝主要注意情緒平穩、飲食清淡、營養均衡、睡眠適度。調養肺主要注意衣著適量、室內通風、空氣清新、運動適度。如果身體明顯較虛弱，還需結合藥物調養。

■湯水養陰潤肺

◆益氣祛濕湯

材料：黨參（5錢）、山藥（4錢）、薏苡仁（3錢）、白扁豆（3錢）、 豬腱（適量）

功效：益氣祛濕，強肺益肝

◆養陰潤肺湯

材料：麥冬（3錢）、北沙參（3錢）、百合（3錢）、玉竹（3錢）、杏仁（3錢）、豬腱（適量）

功效：養陰潤肺止咳

■拍打功促進血液循環

做法：手掌呈弓狀拍打全身，尤其四肢肌肉及關節（用中等力量拍打，拍打時局部有震動感）。整個過程呼吸自然，全身放鬆。每次全身拍打約5至10分鐘

作用：

‧促進血液循環，利於身體排濕排毒

‧提升抗病能力

‧提升大腦及神經系統的自我調節功能

應用：適用於筋絡氣血運行不暢之全身痛或手腳痺，體弱易感冒、易身重疲倦等

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）