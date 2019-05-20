桑椹烏髮 寒底多吃上吐下瀉

《滇南本草》記載桑椹「益腎臟而固精，久服黑髮明目」，網上有人熱捧這顆小果實為「民間聖果」，具有烏髮功效。惟中醫指桑椹性質寒涼，並非人人合用，脾胃虛寒者過量服用可致腹痛嘔吐。

青絲變銀，不是長者獨有現象，不少人年紀輕輕已經長有白頭髮，到底有何原因？東華三院註冊中醫關麗嫦表示，頭髮與肝腎功能息息相關，腎為藏精之臟，精盛血旺時能滋潤頭髮，使之變得潤澤烏黑，因此有「腎藏精，其華在髮」一說；同時肝主藏血，肝腎陽盛時，頭髮亦得到血液滋養。然而，港人生活忙碌，長期體力透支，影響腎精，致肝腎不足，因此頭髮變白。

考試壓力大 中學生長白髮

除了工作辛勞，飲食不當亦導致白髮。仁濟醫院下葵涌中醫中心註冊中醫賴民康表示，若經常進食肥膩味濃的食物，加上飲食不定時，容易脾胃虛弱，氣血不足，毛髮失去滋養，變成白髮。他補充，雖然白髮問題與眾多後天因素有關，但亦存有先天因素，如果孕婦年紀較大，體質較弱，會令胎兒的先天條件不足，頭髮生長不良，長大後容易長白髮。

賴民康說不少港人因工作忙碌，勞傷心神，30歲已出現白髮，「嚴重甚至有脫髮情况，十分常見，年輕至10多歲的患者都會有白髮」。他曾接觸一名高中學生，需服用精神科藥物，因預備公開試，情緒壓力較大，頭上約六分之一的頭髮變白，「情况都幾嚴重，他撥起頭髮時，看見髮根變白」。

性寒潤腸 來經、孕婦、幼兒忌食

對付白髮，坊間有不少烏髮食物，最常提及是首烏、黑豆，還有近期當造的桑椹。賴民康表示，桑椹性寒甘酸，能滋陰補血，適合肝腎不足、陰血虧虛的患者；也可生津潤燥，促進胃腸蠕動。他解釋，中醫認為血盛則髮黑，血衰則髮白，由於桑椹具補血功效，增加氣血供應，因此令頭髮得到血液滋養，從而改善白髮。他補充，桑椹能令頭髮變得烏黑亮澤，若配以黑豆及棗肉，烏髮效果更佳。

關麗嫦表示，不少中藥古書亦有記載桑椹的護髮功效，其中《滇南本草》提及桑椹「益腎臟而固精，久服黑髮明目」，意指桑椹能補益腎精，達到烏髮之效。她又說，古籍有記載桑椹除了內服亦可外用。針對脫髮問題，《本草綱目》記載把桑椹浸水，塗於頭上，有助生髮。

雖然桑椹確具烏髮功效，但關麗嫦表示，桑椹性寒，具潤腸功效，並非人人合用。脾胃虛寒的人若進食桑椹，會加重虛寒，引致腹瀉，「脾胃虛寒的人，即食少少東西已經感到飽滯，好容易肚瀉」。

除了脾胃虛寒者，賴民康指出孕婦及來經的婦女亦忌食桑椹，否則容易腹痛，「如果婦女月經時已有血瘀及腹痛問題，經期以外的用藥都不會考慮桑椹」。他指出，桑椹具溶血性過敏物質，小孩仍在發展階段，忌食桑椹，否則影響其腸胃功能。他舉出一病例，一名一歲多幼兒家中花園種有桑樹，他每次走出花園都會食一至兩粒桑椹，結果出現大便稀爛，停止服食桑椹約兩周後，大便即恢復正常。

日吃最多10粒 虛寒可泡酒活血

桑椹的製法千變萬化，有人熬煮成膏，冲水飲用，亦有人選擇泡成烈酒，到底哪種製法最能發揮烏髮功效？關麗嫦表示，中藥材經泡製後，產生不同的化學作用，令其性味改變，因此如要保留桑椹最佳的烏髮效果，建議進食桑椹果乾，「如果浸酒及製成果汁，烏髮功效會減弱。如要浸酒，要考慮自己有否痛風，若有痛風就不太適合」。但她提醒，不可進食過量桑椹，每日最多宜吃5至10粒。

不過，針對虛寒人士，賴民康建議泡成桑椹酒，藉此減弱桑椹原有的寒性，同時能活血運通，補肝益腎，使頭髮得到滋養，「虛寒人士常手腳冰冷，不適合進食桑椹，但如果是桑椹酒就可以活血通絡」。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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