知多啲：撼頭跌倒急救有法

■前臂碰傷流血

步驟：

1. 檢查傷口有無異物；如果有異物，用清水冲洗

2. 用清潔敷料直接按壓傷口止血

3. 「8」字形包紮法常用於包紮四肢，以彈性繃帶「8」字形斜繞肢體，直至將敷料完全遮蓋

注意：

- 不要紮太緊

- 包紮完畢，檢查傷者手部皮膚的顏色、溫度、觸覺，確保血液循環良好（圖）

- 可視乎需要，使用大手掛承托肢體

■跌倒致手腕骨折

步驟：

1. 觀察傷者有否外露傷口，並確保手部血液循環良好

2. 用軟墊承托

3. 以大手掛承托前臂

4. 再利用橫闊帶加以固定

注意：

- 前臂彎曲至略高於水平

- 手指外露於手掛，以便檢查血液循環

■撞傷頭部出血

步驟：

1. 如傷口沒有異物，用清潔敷料直接按壓傷口止血

2. 以三角巾包紮

3. 三角巾底邊置於眉毛對上位置

4. 繞到前額打結

5. 最後將頭後三角巾向上翻摺

注意：

三角巾不要遮蓋雙耳

■有片睇

專家示範碰撞跌急救法bit.ly/2YwNPgL