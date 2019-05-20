醫徹中西：牙醫學中醫有什麼用？

一般來說，西醫在本科裏學到的已經足夠醫治病人，雖然學醫時沒接觸到中醫，但是不管西醫或牙醫，本科已經有很多醫療細節去幫助病人，所以自然認為用學到的已經足夠使用。但當接觸中醫後，或許覺得有幫助。

跳出本科框框 避免漏診

第一，醫生看病時，如果遇上一些醫學問題是他以前沒接觸過，有可能因為沒學習過而漏診。漏診需要正視，有時可以影響很大。常見病人有嚴重痛苦，但因醫者本科有所限制而找不出診斷，或簡單以為找不到肉體病患就當作精神病態。當一旦漏診了重要的病變，除了影響病人，醫生心裏亦不好過。所以當學習更多，病人來診時發現病人有其他病徵就可以提醒早點注意，這對病人百利而無一害。

第二，當每個人多學了，會更清楚哪一條渠道更好。雖然已有足夠能力醫治病人，但再加上對中醫的認識，就會有另一個角度幫助病人，不論學習的是中醫、西醫或是牙醫，也需要有這種心態。若未能從多方面分析時，有可能只治好一些病徵而忽略了發病的根本；若能及早看出問題的本質，就可以更清楚治療的先後次序：可能是中醫先，可能是西醫先，治療不會繞道。

有更多方法、藥物選擇

第三，可以有更多藥物選擇。就以牙科作例子，牙痛當然看牙醫，但牙肉痛可能是身體不佳而引起的牙肉發炎，而非因牙周病而引起的牙肉腫痛。除了用牙醫的嗽口藥水，這種狀况找中醫清熱可能更有效；亦可以用西藥Docusate，是一種軟便劑，但也帶有清熱作用（注意不是所有軟便劑都有清熱作用）。所以可以說，當你掌握更多不同的知識時，就可以更有效地運用不同的方法去幫助病人了。

第四，如果做醫學研究，各方不同的角度有助釐清病本病證，研究會進一步提升。

總之，多方的學習，能夠幫助在整個醫療健康普及，西醫與中醫可以有所交流。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）