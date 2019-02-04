近視年增100度，注意！ 加深太快 阿托品抑眼球拉長

■問醫生

◆曾：曾尚賢（養和醫院駐院醫生）

◆梁：梁裕龍（眼科專科醫生）

■近視加深快 錯在功課多？

問：小朋友近視加深速度快，成因為何？

曾：香港不少小朋友都有近視，而且加深得很快，一年加深100度。醫學上仍未找到確實成因，不過研究發現，近視與遺傳、種族、缺乏戶外活動等有關。如果父母或家人都有深近視，小朋友有深近視的機率增加。另外，近視加深與長時間看近距離事物，或者環境光線不足有關。基於教育制度和環境，香港小朋友功課多，而戶外活動相對較少，近視加深幅度亦較多。

■OK鏡 停幾晚打回原形？

問：小朋友佩戴OK鏡可矯正視力？

曾：俗稱OK鏡的角膜塑形隱形眼鏡，是由視光師驗配的硬性隱形鏡片，於晚上睡覺時佩戴。原理是透過OK鏡與角膜的接觸，利用壓力令角膜形狀改變至理想弧度，使影像焦點剛好落在視網膜上。當日間除下OK鏡後，因角膜弧度改變，好像沒有近視似的。佩戴OK鏡的好處是白天不用再戴眼鏡，可以如常游水、打球。

從西醫角度來說，OK鏡未能根治近視的問題。因為亞洲人近視主要是由於眼球拉長所致，惟暫時仍未找到OK鏡能明顯改善眼球長度的證據。患者需要每晚佩戴才可保持穩定治療效果，若停止佩戴，或停用一兩天，近視度數就會回復。此外，小朋友年紀小，或未能處理好鏡片的清潔衛生，增加感染或刮傷眼角膜的風險，嚴重可能對角膜造成永久損害，譬如結疤。

■離焦眼鏡 小心跌崩鼻？

問：離焦眼鏡可否減慢近視加深？

梁：離焦眼鏡利用特製光學技術，將鏡片周邊的焦點稍稍偏離，令周邊視野變得較朦。有視光學研究指出，當視野周邊有一些離焦的情况，即焦距較正常遠離少許，有助抑制眼球拉長，能減慢近視加深。數據顯示，約23%使用離焦眼鏡的人，有抑制近視加深的作用。

一般來說，離焦眼鏡沒有特別的副作用。不過，由於佩戴離焦眼鏡後，有部分視野區域模糊，或容易絆倒，走路和上落樓梯時要特別小心。

■進補減近視？

問：吃護眼保健品，對近視有幫助嗎？

梁：針對眼睛的保健食品種類繁多，例如藍莓、葉黃素、花青素、銀杏等。西方醫學講求研究數據，才能證實是否有功效和副作用。對於某些疾病，保健品是有一定的用途；以黃斑點病為例，患者有時需要服用花青素、葉黃素。至於銀杏，有數據證明對青光眼有些幫助。不過，現階段欠缺數據支持服用這類保健品，能夠對付近視。

■近視都有假？

問：有何預防近視或減慢近視加深的方法？

曾：要預防或減慢近視加深，建議小朋友避免長時間使用手機，每看20分鐘近物，便需要休息及望向遠方；另外，亦可多做戶外活動。若家長懷疑小朋友有近視，譬如小朋友要近距離看東西，或者跟你說看不清楚，便要安排眼科醫生或視光師檢查。

梁：小朋友坐直並伸直雙手，眼睛與物件的距離約30至40厘米，屬合適的閱讀距離。以電視來說，合適的觀賞距離為電視機對角長度的2至3倍。

另外，長時間看近物，會出現「假近視」。因為當聚精會神看近物時，睫狀肌繃緊；睫狀肌是控制晶狀體，調節屈光度，看近物會收緊，看遠景時放鬆。當睫狀肌長時間收緊時，無法自然放鬆，看遠景就會變朦，導致「假近視」。不過，當休息一段時間，減少看近物，或多望遠景使睫狀肌放鬆，「假近視」便會改善。

文：馬北健

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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