星期日文學‧陳冠中：北漂廿一載，從香港寫到中國

《中國三部曲》筆法放肆尖酸，一如既往寫得玩世不恭，亦中亦西，華洋交集，而這種「草根半唐番」（黃子平語）的行文風格，在中國當代作家之中並不常見。故事選材則更存心偏離當代中國的主旋律，在歌舞昇平下冷眼觀世，展露了右翼知識分子的批判。陳冠中說：「大陸現下很複雜，作家很多，但基於各種原因，他們不是敢不敢寫，甚至是不想寫。因為沒有人寫，反而留給我很大的創作空間，決定投資時間再寫小說。」但當然，寫這個國家，寫這裏的人，早預定了多數中國人都看不到。

寫大陸作家不敢寫的

「真正能夠看到我作品的人，應該少之又少，就算是所謂文化圈子，都不一定看到。」陳冠中坦言，難以客觀猜想內地讀者如何看待他的中國視點：「我只能知道，我的一些朋友會看到，因為他們會特意去找，或者收到我的贈書。他們可能不好意思正面批評，而且我所結交的朋友，已是某種特定的朋友，他們的觀點跟我較為接近，評價算是正面，覺得挺有意思。遺憾的是，看得到的那些，都是本身就跟我接近的人。應該看到的人，他們很多都看不到。」

人在北京，從事創作，皆面對審查機制框限，尤其中國新政府作風明顯強勢，對出版監管更見全面嚴緊。陳冠中仍能游走灰色地帶，瀟灑行文，側寫中國政治，諷喻時事，亦屬當代作家之中的異數。「當然不是特意去寫一些無法在內地流通的書，我是期望出版的，但有些作品沒有出版社願意接手。」然後，他又笑言：「其實我在內地已經出版了六本書。五本文集，一本小說。下一本書可能剛好被認為是人畜無害的，那又可以出版。但我從來不想以此為前提。小說的主題，應該跟個人經驗有關，再考慮它能不能夠出版。很多時候，動筆前只有一些大致概念，都不曉得自己最終會寫什麼，一邊寫一邊做資料研究，這個過程又會引導我去尋找作品主題。」

陳冠中感嘆：「寫的時候，沒考慮太多。寫完了，原來大陸的出版社說不行，幸好有香港和台灣的出版社願意長期照顧我。」審查制度關了門，必有地方開了窗，是迂迴一點，但陳冠中形容，就因為歷來都有香港和台灣出版社的這一扇窗：「我才有信心做一些寫作實驗，夠膽去寫。」

香港已經成為過去式

儘管可見於我城，甚至是中國境內唯一見得到、買得到某些陳冠中著作的窗外地，但香港文學界近年確實少了人談論陳冠中的作品。或者，是因為文學圈子的政治認同偏左、偏激，因為陳冠中筆下較關心的，是中國泱泱天朝——香港已是他的過去式。某程度上，香港人正正是今非昔比，新一代未必再對內地時事政治有所共鳴，在後雨傘時期，革命思潮潰散，甚至有種期許鄰邦墮落自毁的怨念。彼此相對，在中國，對香港的看法亦有巨大轉變。「每個地方的文化層面都很龐雜，會分派對立，但總括來說，以前中國的主流文化圈，對香港和台灣其實帶有好感。好幾年前，很多知識分子第一次出國，就是選香港和台灣，回來之後他們寫的文章，都頗為認同港台文化。據我所知，內地很多文化界人士和作家都來過香港，甚至出過書，印象應該幾好。」

「但幾好之中，香港今日是否仍被嚮往？那就未必了。中國的發展或已經快到令他們覺得，香港和台灣未必有那麼多值得學習。」當獨特性不再，文化衝擊日漸消退，陳冠中認為，以今日的文化認知，中國大抵已經意識到，用不着從香港和台灣所得來的生活經驗。「這似乎是我在中國生活廿幾年所觀察到的一大轉變。」

近來有關陳冠中的報道，反而不在香港，而是外國。隨着中國新政權所展現的國際野心，加上中美關係緊張，外國媒體對中共政權的各種面貌顯得更為深切關注。例如英國廣播公司（BBC），去年便對陳冠中於「北漂」時期的寫作策略頗感興趣。自二○○八年逐一問世的《中國三部曲》，即《盛世》、《裸命》及《建豐二年》，被形容為帶着濃厚中國政治色彩的《一九八四》和《美麗新世界》。著作雖然無法在中國公開出版，但陳冠中本人並沒有像其他異見人士般受到明確打壓和監視，是其中一個長居北京、在審查「電網」下仍然擁有創作自由、拿揑着灰色地帶書寫、敢於在小說裏提及六四天安門事件、明確譏諷共產黨的華文作家。

文學不是政治，但不避諱政治

「BBC之所以訪問我，最大原因可能是考慮到我會說英語，他們是要訪問一些寫中國的華文作家，但住在北京，寫關於中國而又可以用英文受訪的人，其實不多。」以作家的政治立場而言，陳冠中素來言行低調，溫和不激進，但同時筆鋒露骨大膽，相當敢寫。他強調，自己從來不是避談政治：「如果一個小說家，他從來只提政治，可能都是過分執著，創作題材是可以很廣泛的。但如果一個小說家聲稱自己絕對不寫政治，那是故意避開，涉及的誠懇和認知問題更大。尤其是現在的香港和大陸，又怎能避開政治呢？」轉念又說：「但寫小說的好處是，它是一個兼容、包有的媒體，你並不需要全部寫政治，或特意避開它，應該是包含在故事裏，而這種呈現方式更加貼近寫實。真正的生活中，亦不可能只談政治。寫當代的小說，不多不少都會有政治成分，但並不是狹義的政治題材。」

放眼現下的中港關係，香港新生代的政治投入感大為減卻，而隨着過去一年空降的大灣區概念，香港的地域認同亦開始受到動搖。對政治吶喊無門，文學創作最終仍是一扇窗。「但它肯定不是一種政治表態，文學給予一種感覺，而這種感覺在別處無法獲得，翻閱小說，令人產生很多不同的情緒反應，有時甚至是矛盾的。矛盾、曖昧、愛和恨，就是一種小說可以呈現的感覺。」

「它可能向讀者提供了一部分的事實，但最重要是，小說成功與否，在於能不能夠領悟，不是以非此即彼的方法來表達的。」陳冠中一頓，再說：「文學恰恰就是不作出非此即彼的選擇。」

下個目標書寫北京

已故香港作家也斯曾在《香港三部曲》的導言中寫道：「陳冠中以他的精明才智，投入這種報償極少的勞動，參與付出與收益不成比例的寫小說行業，令人鼓舞。」陳冠中坦言，從來覺得自己身邊有太多出色的香港和台灣作家，並不認為自己是專注於小說創作的人。寫完《香港三部曲》後，卻果真有一段長時間擱筆不寫。直至定居中國，發現很多題材都無人寫，才認為值得再寫一部《中國三部曲》，他謙稱：「如果很多大陸作家都寫這些題材，我未必會寫下去了，不敢寫。」

但事實上，在今年《中國三部曲》的結集出版後，陳冠中才正式開始他的下一步中國書寫，或許，於附錄的短篇小說《馬可波囉》可見端倪。在這篇「知識分子輕小說」裏，半自傳的第一身視點，卻間接道破了習近平政權下的中國新時代，野心極大而荒腔斷裂的文明跨步。略談新作，陳冠中只道：「仍然是關於中國，就更集中寫關於北京的題材。這段時間都住在北京，最熟的還是北京。」

從《盛世》到《建豐二年》，陳冠中寫的雖然是中國，用的卻是異鄉人視點，構想的都是烏有史、偽史。漫長的「北漂」生活，不急於表態，卻似乎是對情緒的一種等待。「其實，在北京這些年，我也一直待了很久，嘗試動筆寫了好些小說，但開了頭，寫不下去。感覺不夠真實，愈寫便愈心虛，最終都停下來。」

「剛開始時，我以為自己已經了解，原來不是，你仍然是外來人。還未解除外來人的身分，便寫不出當地的人和事，要去到一個位，啊！感覺到了，我才會動筆。」他說。

抽身太久，感覺會剝落

反觀離開香港二十餘年，陳冠中承認：「我的兩個孩子都住在香港，但他們的世界已經跟我不一樣了，很多話題都跟我有距離。」又說：「我比較記得的，仍然是七八十年代的香港。到一九九二年，我四十歲開始不在香港長住，感覺已經截然不同。當你不是大部分時間住在同一個地方，感覺會剝落，抓不實。就算要寫小說，我都不敢寫今日的香港，只會寫七十年代的，對我來說，那時的香港較為真實。」

「以成年之後的生活計算，我在北京比在香港的時間已經更長了。」擱筆不寫，是不敢再寫，或尚未敢寫。對陳冠中來說，寫香港的時機或已過去，寫中國的時機，過去則未成熟，與生活經驗有關：「要等到自己寫出來都不覺得心虛。那一下是關鍵。」如此說來，《中國三部曲》之後，再寫北京，陳冠中微微點頭：「或者，到終於等到自己認為對的時機，可以試試。」

「住在北京，都總共二十一年，是時候了。」他說。

與陳冠中在上環書店閣樓短談，他不時隔窗往下望，見仍有數名讀者簇聚未去。書店樓下，是開遍獨立咖啡店、衣飾店和畫廊的太平山街，近年才出現的新SOHO區。「以前我們都只去下面的荷李活道喝酒、喝咖啡，從沒上過來。沒想過會變成現在這個樣子。」

在他的舊香港記憶裏，大抵並不存在這條新的街道。新的記憶裏，又不再是舊的香港。長於香港的作家，寫中國的人和事；寫中國的書，在香港出版。

常聽人說，陳冠中慎言慎筆，寫得簡練，是旁觀者清。旁觀者，是耐得住回憶冷清。

文 \\ 紅眼

攝影 \\ 劉焌陶

編輯 \\ 關曉陽

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