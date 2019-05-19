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同場加映：永遠不能明白的香港電影？ 回朗天評《過春天》

【明報專訊】這個年頭，對電影的批評、解讀來得容易，但我們彷彿忘記了評論的要義——釐清好懷、判斷是非、辨別真偽。猶有甚者，更把電影的優點都曲解為缺點。

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