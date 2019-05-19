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2019年5月19日星期日
星期日生活
周日話題：中美新冷戰香港角色 自由世界前哨？紅色中國前哨？
如果香港 一個典當品
引渡如何成為戰場
影像特區：明報關燈行動
悼：我認識的貝聿銘先生
什麼人訪問什麼人：同性婚姻合法化又如何？ Anyway…… ——與甯應斌漫談理論與人生的縫合
大師的考驗：悼念華裔建築師貝聿銘
開門讀書：孤獨的人 有他們腳下的泥沼
七情上面：發火有玄機
在大學教植物學：為什麼寫？
康城現場：從占渣木殊到《悲慘世界》
阿貓阿狗：#29消暑
movie chic movie style：《友誼永錮》：女人困獸鬥
同場加映：永遠不能明白的香港電影？ 回朗天評《過春天》
家明雜感：桃麗絲黛 永遠的鄰家女孩 （1922－2019）
影片簡評：《殺神John Wick 3》 III
藝術初體驗：Outsider Art (18)
單元連載
燕燕達人劉耀均、羅秀雯 數算燕巢十五載 長洲人燕可共存
讀食時光：清蒸雞蛋糕 回味舊香港
綠色生活：廢塑傾倒協議 如何扳倒政治巨人的？
Ways of Seeing：威尼斯香港館：協商要playful
街知巷聞：闖柏架山荒草道 找吊車石礅
未來城市：豬瘟襲港 檢疫漏洞逐個捉
星期日文學‧陳冠中：北漂廿一載，從香港寫到中國
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大師的考驗：悼念華裔建築師貝聿銘
【明報專訊】七十年代末我決定申請留美獎學金到紐約州念建築，像當年許多留學生一樣，心目中都以一位在自身學科成功的華裔人士作偶像，念理工的偶像一般都是諾貝爾獎的得主，而我的偶像當然是貝聿銘。
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