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大師的考驗：悼念華裔建築師貝聿銘

【明報專訊】七十年代末我決定申請留美獎學金到紐約州念建築，像當年許多留學生一樣，心目中都以一位在自身學科成功的華裔人士作偶像，念理工的偶像一般都是諾貝爾獎的得主，而我的偶像當然是貝聿銘。

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