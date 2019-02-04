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星期日生活

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什麼人訪問什麼人：同性婚姻合法化又如何？ Anyway…… ——與甯應斌漫談理論與人生的縫合

【明報專訊】是我建議趁台灣終極落實同性婚姻合法化，專訪甯應斌（甯）的。落實訪問之後，又懊悔不已。

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